Spielbank Osnabrück stoppt rasante Talfahrt

Osnabrück. Seit 15 Jahren drehen sich die Roulettekugeln unter staatlicher Aufsicht in Osnabrück. Anfangs in der Vitischanze, seit 2008 im Komplex am Hauptbahnhof. Das Jahr 2008 bildet auch in anderer Hinsicht einen tiefen Einschnitt: Der Glücksspielstaatsvertrag, in dem alle 16 Bundesländer das staatliche Glücksspiel einheitlich regeln, trat in Kraft. Sein Ziel: die Jugend schützen und Spielsucht eindämmen. Eine Folge: Viele Spieler mieden fortan die staatlichen Spielbanken und suchten ihr Glück in privaten Spielhallen oder im Internet. Der Glücksmarkt explodierte förmlich. „Osnabrück ist ein schwieriger Markt“, sagt der stellvertretende Spielbank-Chef Frank Kümmel.

Karte

Rückgang um 37 Prozent

Nach seinen Angaben ging bundesweit die Zahl der Spielbank-Besucher zwischen 2007 und 2014 um 37 Prozent zurück. Osnabrück liegt mit einem Rückgang von 36 Prozent ziemlich genau im Trend. 2009 zählte die Spielbank Osnabrück knapp 72.000 Besucher, 2014 waren es nur noch 53.000. Im vergangenen Jahr gelang es, die Talfahrt zu stoppen und eine Wende einzuleiten, wie Kümmel erklärt. Die Besucherzahlen stiegen bundesweit und in Osnabrück leicht. „Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Erstbesucher bei uns um zehn Prozent gewachsen ist“, sagt Kümmel.

Der Glücksspielstaatsvertrag schreibt den Spielbanken vor, alle Besucher zu registrieren. Beim Betreten ist der Personalausweis vorzulegen. „Dieser scheinbare Verlust an Anonymität“ habe viele Spieler abgeschreckt, sagt Spielbank-Pressesprecher Maik Janßen. In privaten Spielhallen gibt es keine Ausweispflicht. „Aber auch bei uns ist die Anonymität gewahrt“, versichert Janßen. Die Registrierung der Spieler diene dazu, Spielsüchtige und Suchtgefährdete frühzeitig zu erkennen und ihnen Hilfe anzubieten. Süchtige Spieler werden gesperrt oder können sich sperren lassen. Auch die besseren Gewinnaussichten in den staatlichen Spielbanken konnten die Abwanderung der Gäste zu den privaten Spielstätten nicht aufhalten. Die Spielbank schüttet 90 bis 95 Prozent der eingesetzten Gelder an die Spieler aus. Bei den Privaten liege die Ausschüttungsquote „deutlich niedriger“, sagt Janßen.

Was die Spielbank am Ende gewinnt, heißt offiziell Bruttospielertrag. Eine halbe Milliarde Euro nahmen alle deutschen Spielbanken 2015 ein, die Hälfte davon reichten sie an die Länder als Spielbankenabgabe weiter. Die zehn niedersächsischen Spielbanken erwirtschafteten im vergangenen Jahr 52,5 Millionen Euro (knapp zwei Millionen Euro mehr als 2014). Und Osnabrück? „Dazu möchten wir nichts sagen“, so Kümmel.

Was wir wissen, ist: In den ersten Jahren nach dem Umzug der Spielbank von Bad Bentheim nach Osnabrück (2001) standen der Stadt zehn Prozent der Spielbankabgabe zu. Osnabrück kassierte von 2001 bis 2005 insgesamt 2,73 Millionen Euro, wie die Finanzabteilung auf Anfrage mitteilte. Im Spitzenjahr 2002 flossen 1,13 Millionen in die kommunale Kasse. Doch dann änderte das Land die Spielregeln. 2006 senkte Hannover die Spielbankabgabe von 80 Prozent auf 50 Prozent und lenkte alles in die Landeskasse. Spielbank-Städte wie Osnabrück guckten in die Röhre.

1,3 Millionen gewonnen

Spielbank-Vize-Chef Kümmel setzt im Wettbewerb mit den Privaten und dem Internet darauf, dass das „Erlebnis Spielbank“ am Roulettetisch mit echtem Croupier seinen Reiz behält. Gäste binden und „junges Publikum gewinnen“ – ohne die Spielsucht zur fördern: Das ist die aktuelle Marktstrategie. Der Besuch der Spielbank solle als ein Freizeitangebot wahrgenommen werden „wie ein Restaurant- oder Kinobesuch“, sagt Kümmel.

Er hat für Neulinge am Roulette-Tisch zwei Tipps parat: Erstens, vorher ein Budget festlegen, das verspielt werden darf. Zweitens, eine Summe festlegen, die man gewinnen will. Und wenn diese Summe erreicht ist, sich freuen und aufhören.

So wie es jener Automatenspieler getan hat, der im August den Niedersachsen-Jackpot knackte und 1.325.065,40 Euro kassierte. Allerdings hatte er diese Gewinnsumme bestimmt nicht vorher für sich festgelegt.