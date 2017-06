Spielplatz Treptowweg bleibt bestehen

Nordhorn. Die Eltern am Treptowweg können erst einmal aufatmen, der von einer Schließung bedrohte Spiel- und Bolzplatz bleibt vorerst bestehen. Wie Bürgermeister Thomas Berling auf Anfrage der GN mitteilte, hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, die Schließung für drei Jahre zurückzustellen. Danach will man erneut über das Thema beraten.

Damit blieb der Protest der Anlieger bei der Stadt nicht ungehört. Mit seinem Spiel- und Quartiersplatzkonzept für die Blanke soll die überversorgte Spielplatzlandschaft 2018 und 2019 neu geordnet werden. Nun will man sehen, ob der Treptowweg weiterhin angenommen wird, wenn der rund 500 Meter entfernte Spielplatz an der Stolper Straße aufgewertet wird.