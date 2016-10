Spielplatz an Sperberstraße in Bentheim eröffnet

Bad Bentheim. Viel Grund zur Freude hatten am vergangenen Freitag die Kinder, Eltern und Mitarbeiter im Kindergarten Sperberstraße in Bad Bentheim. Mit einem Erntedankfest feierte der Kindergarten, der in Trägerschaft der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde ist, die offizielle Eröffnung seines neuen Spielplatzes. Während des Erntedankfestes, für das die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen mehrere Lieder eingeübt hatten, war der neue Spielplatz noch mit einer roten Schleife vom übrigen Gelände abgetrennt. Das änderte sich wenig später.

Im Anschluss an das gemeinsame Musizieren und eine Ansprache von Anne Niehaus, die für die Kirchengemeinde Glückwünsche überbrachte, schnitten die Kinder das rote Band selbst feierlich durch. Danach nahmen sie sofort ihren neuen Spielplatz in Beschlag. Die große Holzkonstruktion mit Aufgang und Rutsche fand bei den Jüngsten genauso schnell Anklang wie ein Parcours zum Hangeln und Klettern.

„Wir freuen uns sehr über die neuen Möglichkeiten, die die Kinder jetzt haben“, sagte Claudia Merkler, die Leiterin des Kindergartens. Merkler machte auch deutlich, wie das schöne Gelände in unmittelbarer Nähe zu einem Waldstück vorher ausgesehen hatte. „Vorher standen hier nur die Schaukel und ein Spielgerät. Der Spielplatz war wirklich in die Jahre gekommen.“

Im vergangenen Jahr begannen die Planungen für einen modernen Spielplatz. Im Frühjahr ging es dann los. Die Arbeiten an den Spielgeräten waren bereits zu den Sommerferien abgeschlossen. Allerdings musste der Rasen, der den Spielplatz auf einem Hügel einfasst, erst anwachsen.

An den Kosten von insgesamt 44.000 Euro haben sich neben der Stadt Bad Bentheim und dem Landkreis Grafschaft Bentheim auch das Diakonische Werk und die evangelisch-reformierte Kirche in Leer beteiligt.

Der Kindergarten besteht seit 1992. „Es war jetzt die erste große Veränderung, die vorgenommen wurde“, sagte Merkler. Dabei soll es aber nicht bleiben. Für die Zukunft ist schon ein weiteres Projekt in Planung: Es gibt bereits konkrete Überlegungen für einen Krippenausbau. Aktuell werden in dem Kindergarten 46 Kinder in zwei Gruppen und einer Klein-Gruppe betreut. Dabei spielt auch die inklusive Integration eine wichtige Rolle.

Dass die Einrichtung in der Sperberstraße ein Ort ist, in dem sich Kinder wohlfühlen, zeigte sich auch beim Einweihungsfest. Denn dort kamen auch einige Kinder mit ihren Eltern vorbei, die seit den Sommerferien bereits in die Schule gehen – und auch die probierten die neuen Spielgeräte direkt aus.