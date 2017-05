Spielplatz in Ohne ist Treffpunkt für Generationen

Ohne.

Am vergangenen Sonnabend gab es auf dem neuen Mehr-Generationen-Spielplatz in Ohne einen Vorgeschmack, wie es dort in Zukunft zugehen könnte. Einträchtig spielten Jung und Alt nebeneinander: Die Kinder bauten Sandburgen oder vergnügten sich auf Schaukeln und Klettergerüsten. Daneben ließen die Erwachsen und Senioren die Boule-Kugeln fließen. Und im hinteren Bereich des neuen Ohner Kleinods ganz in der Nähe der Dorfmitte übten Kinder ihre Geschicklichkeit im Balancieren auf Holzbalken und Jugendliche bestritten eine Partie auf dem Beachvolleyball-Feld.

„Der neue Spielplatz soll allen Generationen Platz bieten“, betonte Ohnes Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte bei der offiziellen Eröffnung. „Früher war der Austausch in Dörfern selbstverständlich. Aber heute wird die Kommunikation auch hier immer weniger. Deshalb ist es wichtig, dass wir Begegnungsstätten wie den Dorfladen, die Kirche, die Gaststätten oder jetzt den Spielplatz haben“, hob sie hervor.

Eröffnung als kleines Dorffest

So wurde auch die Eröffnung des Spielplatzes als Dorffest im Mini-Format gefeiert. Ging es gegen 15 Uhr noch sehr beschaulich zu, strömten in der folgenden Stunde Bürger jeglichen Alters heran. Viele hatten Bollerwagen oder Picknick-Körbe dabei. Denn die Eröffnung sollte als ungezwungenes Fest in Form eines Picknicks für alle erfolgen.

Fertiggestellt wurde der Spielplatz in den vergangenen Monaten in unterschiedlichen Abschnitten. So war das Beachvolleyball-Feld das Projekt der 72-Stunden-Aktion der Landjugend Ohne-Samern. Ein Teil der Spielgeräte stammt vom Spielplatz des ehemaligen Kindergartens. Die Holz-Spielgeräte wurden neu aufgestellt. In den vergangenen Wochen legten die Ohner Landfrauen einen kleinen Garten mit Obst- und Gemüsesorten zum Selbstpflücken an. Am längsten haben die Boule-Spieler des SSV Ohne mit ihren Boule-Bahnen ein Zuhause auf dem zentralen Gelände.

Hohe Fördersumme

Fertig ist der Mehr-Generationen-Spielplatz damit nicht. „Der Platz soll immer wieder angepasst werden. Die ersten Wünsche wurden bereits an uns herangetragen“, sagte Ruschulte, die bei der Spielplatzgestaltung die gute Kooperation mit den Nachbarn hervorhob.

Für den Spielplatzbau war das Planungsbüro „Die Grünplaner“ von Udo Hollemann aus Meppen verantwortlich. Stark engagiert hat sich auch das Amt für Regionale Landesentwicklung Weser-Ems mit Leiter Heinrich Rohjans. Die Behörde mit Sitz in Meppen förderte den Mehrgenerationen-Spielplatz mit 46.000 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 56.000 Euro. Bei der Umsetzung war auch der Schüttorfer Bauhof tatkräftig im Einsatz. Um möglichst viele Wünsche umsetzen zu können, wurde in Ohne auch ein Spielplatzteam mit Mitgliedern verschiedener Ohner Vereine gegründet. „So fühlen sich alle dafür verantwortlich“, betonte Ruschulte noch einmal den gemeinschaftsstiftenden Charakter.