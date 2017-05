Stadt Lingen gegen Rosemeyer-Museum

Lingen. Rat und Verwaltung der Stadt Lingen lehnen das von dem Lingener Unternehmer Heinrich Liesen geplante Museum zur Erinnerung an das 1938 tödlich verunglückte Rennfahreridol Bernd Rosemeyer ab. Gleichzeitig appellieren sie an den Unternehmer, auf sein Vorhaben zu verzichten.

Dies hat nach Informationen der „Lingener Tagespost„ der Verwaltungsausschuss der Stadt, der stets nicht-öffentlich tagt, am Dienstagabend einstimmig entschieden. Den Beschluss bestätigte die Sprecherin der Stadt Lingen, Nina Kleene, am Mittwoch. Wie mehrfach berichtet, plant Liesen die Errichtung eines solchen Museums in der Lingener Burgstraße. Kritiker des Vorhabens nehmen an, dass es ihm dabei vorrangig um eine Darstellung seiner sportlichen Erfolge auf den Rennstrecken der 1930er-Jahre geht und weniger um seine Rolle im politischen System des Dritten Reiches. Rosemeyer zählte nicht nur zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Rennfahrern. Spätestens ab 1933 war er auch Mitglied der SS und zählte gemeinsam mit seiner als Kunst- und Langstreckenfliegerin berühmten Frau, Elly Beinhorn, zu den Glamour-Paaren im nationalsozialistischen Staat.

In der vergangenen Woche hatte das Forum Juden-Christen in einer Erklärung die Museumspläne mit deutlichen Worten abgelehnt. Gleichzeitig forderte das Forum in der Erklärung, „dass die Stadt Lingen die geistige Haltung beibehalten sollte, in deren Konsequenz sie zwei überlebenden jüdischen ehemaligen Bürgern 1993 die Ehrenbürgerschaft verliehen hat. Diese uns aufgetragene Gedenkkultur sollte nicht durch eine Rosemeyer-Beinhorn-Museums-Bühne konterkariert und zu Fall gebracht werden“.

Nach den der „Lingener Tagespost“ vorliegenden Informationen hat der Verwaltungsausschuss folgende Erklärung einstimmig verabschiedet: