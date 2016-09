Störungen im Bahnverkehr rund um Bentheim

fsu Amsterdam/Bad Bentheim. Eine Oberleitungsstörung in den Niederlanden hat am Freitagvormittag teilweise den grenzüberschreitenden Zugverkehr lahmgelegt. Hunderte Zugreisende mussten am Bahnhof in Bad Bentheim umsteigen und mit Bussen in Richtung Amsterdam weiterreisen. Die Busse wurden von der Deutschen Bahn angefordert.

Auch viele Eltern mit Kleinkindern waren betroffen und suchten den Weg von den Gleisen zu den Bushaltestellen. Foto: Heike Kahsnitz

Karte

Die Störung trat von 8.50 bis 11.20 Uhr auf. Mittlerweile ist das Problem gelöst, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn den GN mit. Zur Ursache konnte sie keine Angaben machen. Das niederländische Unternehmen Nationaal Spoor berichtet auf seiner Webseite von keinen Problemen mehr auf der Strecke. Der Zug um 12.44 Uhr konnte laut Bahnsprecherin wie gewohnt fahren.

Erneute Störung bei Oldenzaal

Zu einer erneuten Störung kam es am späten Nachmittag gegen 17 Uhr. Laut Deutsche Bahn gab es eine Weichenstörung in Oldenzaal. Aus diesem Grund fuhren die Züge in Richtung Niederlande nur bis Bad Bentheim, von dort ging es wieder mit dem Bus weiter. Wie lange die Störung andauere, sei nicht bekannt, teilte die Deutsche Bahn auf GN-Anfrage mit.