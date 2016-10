Straßen in Georgsdorf werden erneuert

Georgsdorf. Die Straße Neuer Diek ist von der Lage und der Funktion eine der Hauptverkehrsstraßen von Georgsdorf. Hier befinden sich die Grundschule, der Kindergarten, die Sporthalle und die Sportplatzanlage des TSV. Die Straße hat zudem die Funktion als Haupterschließungs- und Anliegerstraße.

Die Straßen Neuer Diek und Schulstraße wurden als verkehrsbedeutende Straßen eingestuft. Das war unter anderem die Voraussetzung für eine Förderung durch das Land Niedersachsen. Die Vertreter der Gemeinde und der Samtgemeinde freuen sich darüber, dass 60 Prozent der förderfähigen Kosten des Projektes vom Land in die Grafschaft überwiesen werden. Die Baukosten betragen insgesamt 1,17 Millionen Euro, an Landesmitteln werden 498.000 Euro erwartet. Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp hofft noch auf „einen kleinen Nachschlag“.

Karte

Die Gemeinde Georgsdorf hat trotz der Landesförderung noch einen dicken Batzen zur Finanzierung beizutragen. Die Ratsmitglieder haben das Projekt auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt. Dennoch wird die Gemeinde einen Kredit aufnehmen müssen. Das können bis zu 400.000 Euro werden. „Es war schwierig, dazu einen Beschluss zu bekommen“, sagt Bürgermeister Johann Scholten. Aber da es sich um eine Investition in die Infrastruktur für die Zukunft des Dorfes handele, habe man schließlich mit ganz breiter Mehrheit dafür gestimmt.

Das Projekt beinhaltet den Komplettumbau von Schulstraße und Neuer Diek als Verbindung der beiden Kreisstraßen Dr.-Picardt-Straße (K4) und Füchtenfelder Straße (K13) auf einer Gesamtlänge von 1,75 Kilometer. Die Breite der neuen Asphaltstraße wird durchgängig 5,5 Meter betragen, auf dem gepflasterten und zwei Meter breiten Gehweg wird Radfahren erlaubt sein.

„Die Bäume in der Schulstraße bleiben weitestgehend erhalten“, heißt es in einem Papier aus dem Rathaus in Neuenhaus. Beim vom Ingenieurbüro Sommerfeld geplanten und beaufsichtigten Projekt werden auch sechs barrierefreie und behindertengerechte Bushaltestellen errichtet. Ausgeführt werden die Straßenbauarbeiten von der Niederlassung Osterwald des Unternehmens Strabag. Das Gesamtprojekt ist am Mittwoch gestartet, mit der Fertigstellung rechnen die Beteiligten im Juni 2017.

Der Wasser- und Abwasser Zweckverband (WAZ) Neuenhaus wird in dieser Zeit auch die Schmutzwasserkanalisation mithilfe von Robotertechnik in offener Bauweise sanieren. Dazu werden alle Schmutzwasserschächte in der Straße Neuer Diek und vereinzelt auch Schächte in der Schulstraße erneuert. In der Straße Neuer Diek wird während des Projekts auch eine neue Regenwasserkanalisation einschließlich eines Doppelpumpwerkes eingebaut. Zudem werden in den Gehwegbereichen neue Trinkwasser- und Gasleitungen verlegt.

Die Sanierung von Schulstraße und Neuer Diek nutzen die Beteiligten zudem, um Leerrohre für die künftige Installation von Glasfaserkabel zu verlegen. Derzeit gibt es in der Niedergrafschaft Bemühungen, die weißen Flecken eines schnelles Internets zu beseitigen.