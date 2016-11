Streit um Bebauung am Rathaus in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt Bad Bentheim haben sich am Montagabend mehrheitlich gegen Bauentwürfe des Architekten Horst Jäkel ausgesprochen. Die Pläne sahen vor, auf dem Platz neben dem Rathaus mehrere Gebäude zu errichten, davon einen Turm mit fünf Stockwerken direkt an der Einmündung der Apotheker-Drees-Straße. Das überzeugte die Bentheimer nicht. Geschlossen stimmten sie dafür, den jetzt gültigen Bebauungsplan zu ändern. Details sollen noch festgelegt werden.

An mangelndem Engagement des Architekten ist sein Projekt nicht gescheitert. Mehr als zweieinhalb Jahre arbeitete Jäkel an den Plänen. Die Eigentümerin des Grundstücks hatte ihn beauftragt, etwas städtebaulich Ansprechendes zu entwerfen und auch einen Investor zu finden, der das dann realisieren würde. „Der Bebauungsplan war für eine Hotelerweiterung gedacht. Wir wollen dort aber keinen dritten Klotz“, sagte Jäkel. Einen Geldgeber fand er nach einiger Suche – seiner Aussage nach gestaltete es sich schwierig, weil nur ein Teil der Fläche bebaut würde und es mehrere kleinere Gebäude werden sollten. Nach aktuellem Bebauungsplan dürfte auf dem Grundstück, das heute als Parkplatz genutzt wird, ein großes Gebäude gebaut werden, mit zwei Geschossen. Im Vorfeld hatte der Architekt Modelle seiner Pläne gebaut und sie mehrfach ausführlich vorgestellt.

Deutliche Kritik am Plan

Die Mitglieder im Ausschuss ließen sich aber nicht dafür begeistern. Dr. Christian Blum, der nun im Bauausschuss für die Grünen sitzt, hatte selbst eine Präsentation mitgebracht, in der er die Größenverhältnisse von geplantem Turm und Rathaus kritisiert. „Er würde die Sicht auf das Rathaus komplett verdecken, wenn man aus der Ochtruper Straße kommt. Eine geschlossene Bauweise würde zur Innenstadt hinführen“, argumentierte Blum. Er sprach auch von der „Verzwergung“ des Rathauses, das dann von drei großen Gebäuden umgeben sein würde – Hotel Grossfeld, das Gebäude auf dem Pariser Platz und dem Turm.

Focko Wintels von der CDU schloss sich Blums Meinung an. „Wir haben viele Gespräche geführt. Der Tenor ist, dass diese Art der Bebauung den Bau auf dem Pariser Platz unterstützen könnte. Das Rathaus würde quasi zerdrückt“, meinte Wintels. „Es ist ein gelungener Entwurf – aber nicht für Bad Bentheim. Man möchte das hier nicht.“

Suche nach einer ansprechenden Lösung

Carin Stader-Deters (SPD) nannte den Plan „mutig“. „Er gefällt mir besser als eine komplette Bebauung.“ Gerade in Hinblick auf die Bürgerproteste gegen große Gebäude in der Franziskusstraße und der Löwenstraße seien mehrere kleinere Gebäude vielleicht die bessere Lösung. Und: „Es kann nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Da sind wir uns alle einig.“

Bernd Hofste von der SPD brachte den Vorschlag auf, die Änderung des Bebauungsplans zunächst zu beschließen, um zu verhindern, dass ein Investor dort ein weiteres großes Gebäude baut. „Auf die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks haben wir keinen Einfluss. Es könnte dort schnell gebaut werden. Wir haben nur in der Hand, was dort entstehen darf“, sagte er. Er plädierte dafür, eine Lösung zu finden, die von einer möglichst großen Mehrheit getragen wird. Willy Klinge von der CDU regte an, den Stadtplaner Horst Heinicke bei der Änderung mit ins Boot zu holen. Zudem soll der Investor – und nach Bedarf weitere Fachleute – beteiligt werden.

Die Diskussion und die Entscheidung des Ausschusses stießen dem Architekten bitter auf: „Die CDU möchte statt zukunftsweisendem Städtebau mit Sichtachsen und Filigranität einen dritten Klotz in der Stadtmitte – ähnlich wie die zwei Nebengebäude des Rathauses“, teilte er den GN mit.