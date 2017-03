Stromausfall in Nordhorn: 1000 Haushalte betroffen

Nordhorn.gn In Teilen Nordhorns ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr der Strom ausgefallen. Betroffen waren rund 1000 Haushalte in den Straßenzügen vom Stadtring bis zur Denekamper Straße. „Wir konnten die Ursache sehr zügig ermitteln. Ein defektes Mittelspannungskabel hat die Betriebsstörung ausgelöst“, erklärt Dr. Michael Angrick, Geschäftsführer der Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb). Das betroffene Teilstück wurde abgeschaltet und die Stromversorgung der Stadtteile um kurz nach Mitternacht wieder hergestellt.