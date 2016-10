„Supertalent“: Harun Celik kommt mit Team weiter

Bad Bentheim. Selbstkritisch ist Harun Celik schon immer gewesen. Jetzt darf er sich aber mal zurücklehnen. Für seinen Auftritt bei „Das Supertalent“ hat der Bad Bentheimer mit seinen Kumpels Lob geerntet. Drei Ja-Stimmen erhielten sie und sind in der RTL-Show eine Runde weiter.

Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Victoria Swarovski – sie alle kamen am Samstagabend nicht mehr aus dem Staunen raus, als die HipHop-Gruppe „BWNation“ mit ihrem Auftritt fertig war. Noch ganz aus der Puste nahmen die fünf Tänzer für ihre waghalsigen Sprünge und Moves nur noch das „mega, mega, mega“ der blonden Sängerin Swarovski und gleichzeitig Jury-Mitglied der RTL-Show „Das Supertalent“ wahr. Sie sind eine Runde weiter und somit dem Traum das „Supertalent 2016“ zu werden ganz nahe.

„Wir haben Fehler gemacht!“

Trotz Komplimente, von denen der Bad Bentheimer Harun Celik und seine Kumpels sehr viele erhielten, Celik bleibt ein Perfektionist. „Jeder Tanzlehrer, der im Publikum gesessen hat, hat bestimmt unsere Fehler direkt gesehen“, sagt der Bad Bentheimer, der hauptberuflich in Osnabrück im Vertriebsinnendienst arbeitet, im Gespräch mit dieser Zeitung. Gut also, dass die Jury um Poptitan Bohlen diese weniger schlimm fand und auch nicht bemerkte, dass einst fünf Saltos geplant waren, aber nur zwei Stück gezeigt wurden. „Im Großen und Ganzen waren wir schon gut“, erklärt sich Celik die Begeisterung seitens der Jury.

Herzklopfen war zu hören

Und das waren auch die Jungs, das Publikum kam bei der RTL-Show gar nicht mehr aus dem Klatschen raus. Und Bruce Darnell fiel nichts anderes ein, als zu Grinsen und Celiks Kumpel Guido Mosengo-Ktenge als „putzig“ zu bezeichnen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt verschwand bei Guido Mosengo-Ktenge, Danny Huesmann, Herolind „Lindi“ Skivjani, Harun Celik und Nico Keiser auch die Anspannung und Nervosität. Eben die kam nämlich auf, als die Tanzgruppe auf die Bühne gerufen wurde und durch den schmalen Gang gehen musste. „Wir waren so nervös, ich hab bei meinen Freunden das Herzklopfen gehört“, erinnert sich der Tanzlehrer aus Bad Bentheim. Als er dann auf der Bühne gestanden habe, habe er bei Blick auf das Publikum, alles nur noch alles in Zeitlupe erlebt.

Traum: Eine eigene Tanzschule eröffnen

Eigentlich nicht vorstellbar, schließlich sind der Bad Bentheimer und seine Freunde aus Rheine, Münster, Ahaus und Marl Zuschauer gewohnt. Regelmäßig trifft sich die Tanzgruppe, die sich erst seit Mai dieses Jahres „BWNation“ nennt, um in Diskotheken oder auf der Straße in Dortmund und Köln ihre Moves zu präsentieren. Da mussten sie sich aber nicht gegen Sängerinnen, die gerade mal fünf Jahre alt sind, Berliner Artisten, Feuerkünstler, Zauberer und eine Schlangenfrau, die einst im Rollstuhl saß, messen. Genau das war jetzt aber beim Casting in Essen der Fall – und es hat geklappt. Celik und seine Kumpels sind weiter und dem Traum, das Supertalent zu werden und in einigen Jahren eine eigene Tanzschule zu eröffnen, wieder ein Stückchen näher.