Sven Marx will in Nordhorn „Mut machen“

Berlin/Nordhorn. Sven Marx wird nach der Operation, in deren Verlauf er dreimal wiederbelebt wurde, künstlich ernährt und beatmet. „Nur drei Prozent aller Menschen weltweit mit einem Tumor haben diesen Tumor am Hirnstamm – ich bin einer von ihnen“, beschreibt Marx seine fast ausweglose Situation vor mehr als sieben Jahren im GN-Gespräch.

Drei Monate nach der teilweise missglückten Tumor-Operation steht ihm eine beschwerliche Reha bevor. Sven Marx beginnt, das Sitzen, Laufen und Essen neu zu erlernen. Noch im gleichen Jahr heiratet er seine Freundin Anett. „Sie hat mit in dieser Zeit unglaublich geholfen und geht mit mir durch dick und dünn“, freut sich Marx.

Radfahren als Therapie

Das Radfahren – für viele Menschen alltägliches Sportgerät oder Verkehrsmittel – wurde für Sven Marx bald zum Bestandteil seiner Therapie. Der erste Erfolg der Reha: Marx fährt auf dem Fahrrad von seiner Wohnung in Berlin-Weißensee zum rund sieben Kilometer entfernten Brandenburger Tor. Nur ein Jahr später radelt er quer durch Deutschland, 2011 sind es neben Deutschland die Länder Dänemark, Italien, Österreich und die Schweiz, die er mit dem Fahrrad und eisernen Willen „bezwingt“. Den ehemaligen leidenschaftlichen Tauchlehrer, Instruktor-Lehrer und Motorradfahrer ereilt im Mai 2011 jedoch noch ein weiterer Schicksalsschlag: Die Ärzte diagnostizieren bei Marx Schwarzen Hautkrebs. Eine weitere Operation ist unumgänglich.

In den nächsten Jahren folgen immer ausgedehntere Touren, die Sven Marx bis in die USA, nach Japan und Russland führen. Mittlerweile hat der Berliner Mutmacher rund 49.000 Kilometer im Fahrradsattel zurückgelegt – bis 2016 hat Marx seine Bilanz auf 29 Länder und 20 Hauptstädte auf vier Kontinenten hochgeschraubt. 2015 wird ihm eine ganz besondere Ehre zuteil, als er Papst Franziskus im Rahmen einer Sonderaudienz die Hand reichen darf.

Seit 2014 hält Sven Marx Vorträge; in denen der Inklusionsgedanke ganz im Vordergrund steht: „In diesen Vorträgen geht es um meine Person als behinderter Mensch, der sich trotzdem nicht entmutigen lässt, sondern anderen Menschen mit gleichem oder ähnlichem Schicksal Mut machen will“, erklärt Marx sein Vorhaben.

2014 lernt Sven Marx auch Karl Grandt kennen, der mit der Initiative „Inklusion braucht Aktion“ dazu beitragen will, Krankheit und Behinderung als Teil des Lebens anzusehen, Kranke und Behinderte an allen Facetten des sozialen Lebens teilhaben zu lassen. „Durch meine Vorträge habe ich erlebt, wie viel Motivation und Unterstützung Menschen in vergleichbaren Lebenssituationen durch mein Beispiel erfahren“, bekräftigt Marx.

Sven Marx im US-Bundesstaat Nevada. Foto: privat

2015 tritt er mit Karl Grandt für die Initiative „Inklusion braucht Aktion“ in die Pedale. Sven sieht dies als eine neue Etappe in seinem langfristigen Plan, 2017 die ganze Welt mit dem Rad zu erfahren. Am 23. April startet Marx am Brandenburger Tor zu einer Weltreise, bei der er in 18 Monaten gut 29.000 Kilometer im Fahrradsattel umrunden will. Kollege Karl Grandt startet einige Wochen früher die Tour „Inklusion braucht Aktion“ vom Vereinssitz Flensburg über Nordhorn nach Berlin quer durch Deutschland nach München und zurück nach Flensburg. Sven Marx wird einen Teil der Strecke im Rahmen seiner Weltreise mitfahren: „Dafür suche ich noch nach Sponsoren, die bereit sind, für jeden von mir gefahrenen Kilometer einen bestimmten Betrag zu zahlen“, wirbt Marx im GN-Gespräch „in eigener Sache“.

Am kommenden Sonnabend, 28. Januar, 15 Uhr, erzählt der sympathische Mutmacher aus Berlin im „Move-Inn“ (Am Sportpark 9) in Nordhorn seine ganz persönliche Geschichte unter dem Titel „Vom Pflegefall zum Globetrotter auf dem Fahrrad“.