Tanken und Tickets kaufen bei Beernink

Neuenhaus. Wer in Neuenhaus einen leeren Tank hat, geht meistens zu Beerninks Freie Tankstelle. Dort gibt es Markenkraftstoffe zu günstigen Preisen in Top Qualität. Nach dem Motto „alles aus einer Hand“ bietet Beerninks Freie Tankstelle in Neuenhaus noch viel mehr.

Seit Neuestem ist Beernink auch Eventim-Vorverkaufsstelle und verkauft Tickets für Konzerte, Musicals und andere Veranstaltungen. In der Kfz-Meisterwerkstatt erhalten Kunden einen umfassenden und kompetenten Service rund ums Auto inklusive Scheckheftpflege, TÜV und AU. Die Waschstraße reinigt Autos mit einer Textilwaschanlage gründlich und schonend.

Besonders interessant zum Kauf spontaner Geschenke für Anlässe aller Art ist der Online-Shop. Hier können Kunden Guthaben für die Waschstraße online bestellen, stilvolle Zippo-Feuerzeuge, Gutscheinkarten, Kfz-Zubehör, Reifen und aktuelle Blu-ray Discs stehen ebenfalls zur Auswahl.

Inhaber Olaf Beernink bietet mit Beerninks Freier Tankstelle einen Kundenservice, der weit über das übliche Angebot eines Spritversorgers hinaus geht.

Weitere Informationen unter http://tankstelle-beernink.de/