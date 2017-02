Tempo 30 für die Hilgenstiege in Bad Bentheim

Bad Bentheim. An der Hilgenstiege in Bad Bentheim soll Tempo 30 für Autofahrer gelten. Neben den Verbotsschildern für den Lastwagenverkehr ab 7,5 Tonnen werden Tempo 30-Schilder aufgestellt. „Wir hoffen, die Verkehrssituation so in den Griff zu bekommen“, berichtete Ordnungsamtsleiter Heinz-Gerd Bökenfeld auf GN-Anfrage.

Aufgrund der gesperrten Bahnunterführung nutzen viele Autofahrer die Hilgenstiege und die Deilmannstraße und nicht die offizielle Umleitung über die Baumwollstraße und die Autobahn. Über das zu hohe Verkehrsaufkommen haben sich die Anwohner beschwert, die Stadtverwaltung hat nun reagiert. Neben der Geschwindigkeitsreduzierung sollen die Verbotsschilder für Lastwagen bereits an der L39 aufgestellt werden, damit die Kraftfahrer gar nicht erst einbiegen. „Eine Anliegerstraße ist nicht möglich, da die Mitarbeitern der ansässigen Firmen durchkommen müssen“, erläuterte Bökenfeld.

Nur Kurgäste werden nun explizit über die Hilgenstiege geführt, da sich viele Besucher auf der langen Umleitungsstrecke verfahren hätten. „Wir werden unser Tempomessschild aufstellen, sodass die Autofahrer sich selbst kontrollieren können. Zusätzlich hat die Polizei mir zugesagt, innerhalb ihrer Streifen die Hilgenstiege im Blick zu behalten“, sagte Bökenfeld.