Tolo Martons Classic Rock in höchster Perfektion

Emlichheim. Wo sind die schönen Zeiten geblieben, als solche Musik die Welt erfüllte? Die Sehnsucht nach der Rockmusik der späten Sechziger ergriff am Samstagabend die Zuhörer bei einem tollen Konzert im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim. Beim „Konzept Kultur“ der Bürgergemeinschaft Emlichheim gastierte der italienische Gitarrist und Sänger Tolo Marton, und er machte den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der aus Treviso stammende Tolo Marton ist als Classic-Rock-Musiker in seinem Heimatland bekannter als bei uns. Aber er ist auch international erfolgreich. 1998 gewann er in Seattle das „Jimi Hendrix Electric Guitar Festival“ und er ist seither mehrfach auch durch die USA getourt. Auf seiner diesjährigen Deutschland-Tournee machte er nun in Emlichheim Station.

Marton spielt gemeinsam mit Walter Dal Farra (Bass und Background Vocals) und Andrea de Marchi (Schlagzeug). Bei einigen Stücken vervollständigt Davide Sanson mit der Akustik-Gitarre den Gesamtklang. Das Konzert besteht überwiegend aus Eigenkompositionen Martons; doch immer wieder greift er auch auf Rock-Traditionals, etwa von B.B. King, Rory Gallagher, Jimi Hendrix zurück. Aber er greift auch weiter zurück und erweist Ennio Morricone mit einem Medley, den guten alten Shadows und Chuck Berrys Rock’n Roll-Klassiker „Johnny B. Goode“ seinen Tribut.

Tolo Marton (links) mit Schlagzeuger Andrea de Marchi. Foto: Gerold Meppelink

Besonders beeindruckt an Martons Gesang und Spiel die ungeheure Vielseitigkeit. Das Intro zu seinem Eröffnungsstück „Time is Tight“ kommt einem Ton für Ton vertraut vor; aber alsbald entführt einen der Musiker in ganz unbekannte musikalische Gefilde. Immer wieder neu inspiriert vom differenzierten Schlagzeug-Rhythmus und dabei getragen von der souveränen Bass-Begleitung lässt Marton sich unentwegt neu inspirieren. Sein ausdrucksvoller Gesang ist überaus beseelt. Sein fulminantes Gitarrenspiel oszilliert zwischen zarter Lyrik und aggressivem Hard Rock. Wie in Trance kniet er während seiner Darbietungen auf der Bühne nieder oder wandert durch die Zuhörerreihen. Eigentlich verlangt die imposante PA, die fast bis zur Decke des Raumes reicht, mit ihrer Lautstärke einen größeren Raum als die Diele des Hauses Ringerbrüggen. Aber andererseits entsteht in dem intimen Raum eine engere Beziehung zwischen Bühne und Publikum als sie in größeren Sälen möglich wäre. Und davon lebt dieser Abend. Jedes Stück wird mit äußerst stürmischem Beifall beantwortet.

Den Schlusspunkt des Abends bildet Martons mitreißendes „One More Train“. Nach einem Gitarren-Intro, in dem man uralte amerikanische Riesen-Dampflokomotiven fauchen zu hören meint, folgt eine fetzige Schluss-Performance. Nur ungern lässt man die drei Spitzenmusiker aus Italien gehen. Zum Trost gibt es nach deren „See you back soon“ doch noch eine packende Zugabe zu hören.