Transrapid verlässt Lathen Ende Juni

Lathen. Phase eins nach der Versteigerung ist damit im vollen Gange. Derzeit bauen vier bis fünf Arbeiter des Eigentümers – der Fleischwarenfirma Kemper aus Nortrup – Teile der Magnetschwebebahn sporadisch ab, wie Wolfgang Kühnl, Geschäftsführer des Familienbetriebs, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Damit die drei Sektionen auf Tieflader gehievt werden können, müssen die C-Bügel und Magnetteile abmontiert werden. Das sind die Teile, die die Trasse umklammern.

Der nächste Schritt ist der Bau eines Fundaments für eine Trasse in Nortrup, auf der der Zug aufgestellt werden soll, wie Kühnl sagt. Das sei für die kommenden Wochen geplant. Ende November noch hatte er angekündigt, den Transrapid auf einem Teil der Originaltrasse aufstellen zu wollen. Diese Überlegung aber hat er nun verworfen, denn „sie ist asbestbelastet“. Daher lohne sich der Neubau, von dem optisch wohl kaum etwas zu sehen sein werde, weil sie „relativ ebenerdig“ gebaut werde.

Was den schlussendlichen Transport angeht, so stehe der Ablauf noch nicht, denn der Auftrag sei bisher noch nicht vergeben worden. Daher stehen, so Kühnl, auch die Kosten für die Überführung noch nicht fest, aber „deutlich weniger als der Kaufpreis“. Und der lag bei 201000 Euro. Die Entscheidung für eine Firma solle womöglich Ende Mai fallen.

Nahezu unberührt ist der Transrapid TR 09 von innen. Foto: Maike Plaggenborg

Geht es nach Kühnl, so soll der TR 09 innerhalb eines Tages den Weg von Lathen nach Nortrup zurücklegen. Dort werden aus zwei der drei Sektionen des Zuges Konferenzräume. Der dritte Teil soll der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden und in ihm Exponate zur Geschichte des Transrapids und der Verbindung zum Unternehmen ausgestellt werden. Firmengründer Hermann Kemper, der Urgroßvater Kühnls, war einst Erfinder der Magnetschwebebahn.

Wenn der 75 Meter lange Zug die Halle in Lathen verlässt, hat die Firma Intis – eine Tochter der IABG-Betreibergesellschaft der Teststrecke – dort freie Bahn. Sie hat dort eine Strecke für Tests in Sachen Elektromobilität installiert, genauer gesagt für das kabellose Laden der Autos via Induktion über die Straße. „Wir wollen ja auch, dass das Ding wegkommt“, sagt Ralf Effenberger, Intis-Geschäftsführer, deren Mitarbeiter die Kemper-Arbeiter beim Demontieren unterstützen. „Wir brauchen mehr Platz für das, was wir jetzt tun“, sagt er, möchte die Pläne aber nicht näher erläutern. Dann muss nur noch der Fahrweg in der Halle beseitigt werden. Dafür ist Intis als Eigentümerin selbst zuständig.