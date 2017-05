Trog Bad Bentheim: Längere Anlieferungszeiten

Bad Bentheim.gn Die Arbeiten in der Baustelle in der Bentheimer Unterführung laufen täglich bis 17 Uhr sowie am Samstagvormittag. Dies teilte das Landesamt für Straßenbau dem CDU-Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers mit. Das ausgebaute Material könnte bis 18 Uhr – und nicht wie bisher 16 Uhr – zur Deponie in Wilsum gebracht werden, dies habe das Amt der Baufirma mitgeteilt. Die Ausbauarbeiten an der Ostseite sollen bis zum 22. Mai abgeschlossen sein, danach seien längere Kippzeiten nicht mehr erforderlich, hieß es weiter.

Karte

„Ich bin sehr froh, dass es Bewegung gegeben hat. Ich danke Herrn Haberland und den Verantwortlichen beim Landkreis für die Bemühungen, die Bauzeiten zu optimieren. Ich werde dran bleiben“, sagt Reinhold Hilbers.