U16-Volleyballerinnen freuen sich auf Heimspiel

Wietmarschen/Lohne. Den U 16-Volleyballerinnen des SV Wietmarschen und von Union Lohne steht am Wochenende ein Höhepunkt bevor: Die Jugendspielerinnen beider Vereine treten bei der nordwestdeutschen Meisterschaft an – und das vor eigenem Publikum. Denn die beiden Vereine, die in der Altersklasse eine Spielgemeinschaft gebildet haben, richten am Sonnabend und Sonntag in der Mehrzweckhalle in Lohne die zweitägige Turnierveranstaltung mit zwölf Mannschaften aus Niedersachsen und Bremen aus. Dabei wird nicht nur um den Titel und eine gute Platzierung gespielt, sondern auch um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft im Mai im bayrischen Lohhof.

Die Gastgeberinnen, die unter dem Namen des SV Wietmarschen an den Start gehen, sind nicht nur als Ausrichter dabei. Das Team qualifizierte sich Mitte Februar bei der Bezirksmeisterschaft auch sportlich für die Titelkämpfe. Das Gemeinschaftsteam sicherte sich zunächst vor dem VfL Lintorf und dem SV Bad Laer den Gruppensieg und machte anschließend mit einem 2:0-Erfolg gegen den VfL Oythe den Sprung ins Finale perfekt. Dort lieferte sich das Team von Harland mit Raspo Lathen einen heißen Kampf (21:25, 21:25) und wurde Vizemeister im Bezirk.

Karte

Die Konkurrenz ist zwar groß, Roos Harland gibt sich aber optimistisch. „Wenn bei uns alles passt, haben wir eine schlagkräftige Truppe“, betont die SVW-Trainerin, die auf eine Platzierung unter den ersten Sechs hofft. In der Vorrunde bekommen es die Gastgeberinnen mit der GfL Hannover und dem USC Braunschweig zu tun.

Die Lohner und Wietmarscher Verantwortlichen hatten sich zu Beginn der Saison für die Kooperation entschieden, um besonders begabte Spielerinnen besser fördern zu können. In den vergangenen Woche haben die Mädchen, die im Spielbetrieb in verschiedenen Mannschaften und Spielklassen antreten, in Trainingseinheiten und Freundschaftsspielen intensiv auf die Meisterschaft vorbereitet.

Viel Aufwand wurde auch in die Organisation der Titelkämpfe gesteckt. Mareike Tälkers und Waltraud Brüning (beide Union Lohne) sowie Claudia Haarmann und Svenja Krieger (beide SV Wietmarschen) arbeiten als Organisationsteam zusammen. Turnierbeginn ist am Sonnabend um 11 Uhr, am Sonntag fliegen ab 9.30 Uhr die Volleybälle über das Netz. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.