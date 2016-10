Überschuss: Stadtwerke ziehen positive Bilanz

Nordhorn. „Die Zahlen sind gut, wir können also nicht allzu viel falsch gemacht haben“, stellte BNN-Geschäftsführer Dr. Michael Angrick bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2015 im Rat der Stadt fest. Mit dem Verkauf und Transport von Gas, Strom, Wasser und Fernwärme sowie dem Betrieb der Hallen- und Freibäder hat der BNN-Konzern im Jahr 2015 Umsatzerlöse von 126,4 Millionen Euro erwirtschaftet, das sind 4,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Stromgeschäft läuft gut

„Gut gelaufen“ sei, so Geschäftsführer Angrick, vor allem das Stromgeschäft, das wie schon in den Vorjahren weiter boomte und längst nicht mehr auf die Grafschaft beschränkt ist. Die Zahl der Stromkunden konnte um rund 1500 auf 32.650 gesteigert werden, der Stromverkauf stieg von 174 auf 191 Gigawattstunden (GWh). Im Stromtransportgeschäft stieg die Zahl der Zähler leicht auf 13.395, die transportierte Strommenge stagnierte bei 163 GWh.

Noch deutlich weiter ausbauen konnte BNN das Stromgeschäft im laufenden Jahr. Allein durch einen neuen Liefervertrag mit dem Landvolk gewann BNN rund 1000 neue Stromkunden hinzu. So stieg die Gesamt-Kundenzahl bis September 2016 auf gut 35.200.

Fernwärme noch ein Randgeschäft

Das Gasgeschäft zog 2015 ebenfalls an. Grund war vor allem die kühlere Witterung. So stieg die Zahl der Gaskunden zwar leicht auf 24.870, der Gasverkauf aber um rund zehn Prozent auf 1023 GWh. Etwa in gleicher Höhe legte auch der Gastransport zu auf 775 GWh.

Noch eher ein Randgeschäft ist bei BNN der Verkauf von Fernwärme. Durch Anschluss des Wohngebiets Rawe-West und des neuen Hostels „Move-INN“ an neue Blockheizkraftwerke wuchs die verkaufte Wärmemenge von acht auf zwölf GWh. Noch 2016 soll ein weiteres BHKW in Betrieb gehen, das die Wohn- und Altenbetreuungsgebäude auf dem Areal des früheren Marienkrankenhauses versorgen wird.

2015 wurden an knapp 21.200 eigene Kunden sowie an gewerbliche Weiterleiter rund 3,6 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verkauft.

Bäder mit weniger Verlust

Positiver als geplant hat sich 2015 auch der Betrieb der Bäder entwickelt. Die Hallen- und Freibäder in Nordhorn, Uelsen, Wielen, Halle und Emlichheim fuhren im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 2,1 Millionen Euro ein, 47.000 Euro weniger als geplant. Darin sind die Betriebsverluste des Freibads Nordhorn in Höhe von 1,23 Millionen Euro enthalten (38.000 Euro weniger als geplant).

Auch im laufenden Jahr entwickeln sich die Besucherzahlen in den Bädern bisher positiver als erwartet. Bis Ende September kamen insgesamt 233.000 Besucher, davon 136.600 ins Nordhorner Frei- und Hallenbad „Delfinoh“.

Überschüsse gehen zum Teil an Eigner

Der BNN-Konzern erreichte mit allen seinen Geschäftsfeldern einen Jahresüberschuss von 4,4 Millionen Euro. Das ist etwas weniger als 2014 (4,7 Millionen). Die Bilanzsumme ging buchhalterisch bedingt von 117,3 auf 110,3 Millionen Euro zurück, weil ein größerer Kredit abgelöst werden konnte. Hingegen stiegen – vor allem wegen des Hallenbadneubaus – das Eigenkapital um 2,1 auf 31 Millionen Euro und das Anlagevermögen um fast sechs auf 96,1 Millionen Euro.

Der Überschuss soll zum größten Teil in die Rücklagen des Unternehmens fließen. 870.000 Euro sollen als Dividende an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Davon entfallen knapp 590.500 Euro auf die Stadt Nordhorn als Hauptgesellschafter der BNN. Die Gemeinde Uelsen erhält knapp 161.500 Euro und die Samtgemeinde Emlichheim 108.000 Euro. Kleinere Beträge zwischen 3800 und 300 Euro entfallen auf die kleinen Gesellschafter, die Gemeinden Itterbeck, Wilsum, Wielen, Halle, Getelo und Gölenkamp. Ein Schwerpunkt der BNN-Aktivitäten ist in diesem sowie auch im kommenden Jahr der Aufbau der Breitbandinitiative für die Niedergrafschaft. Die BNN-Tochter NVB wird Gesellschafter der gemeinsamen Infrastruktur-Gesellschaft. Außerdem übernehmen die NVB die technische Geschäftsführung.

Windparkpläne „auf Eis“

Vorerst „auf Eis gelegt“ sind die Aktivitäten zum Bau eines Bürgerwindparks in Bimolten. Dort sollten unter Führung der NVB rund 30 Millionen Euro in den Bau von vier großen Windrädern investiert werden. Der Genehmigungsantrag ruht aber seit Mitte September, nachdem die Bundeswehr Widerspruch gegen den Bau der 200 Meter hohen Anlagen eingelegt hat. Bisher hat die Windparkbetriebsgesellschaft rund 220.000 Euro in die Entwicklung dieses Windparkprojekts investiert, von denen 40 Prozent die NVB bezahlen. Ob diese Ausgaben abgeschrieben werden müssen ist unklar, weil niemand weiß, wie es mit den Windparkplänen weitergehen kann. Neue Äußerungen der Bundeswehr dazu liegen nicht vor.

Nach Jahren eines zum Teil stürmischen Wachstums in veränderten Marktumfeldern werde es für BNN im nächsten Jahr um Konsolidierung gehen, kündigte Angrick an. BNN übernimmt zum Jahreswechsel von der RWE-Tochter „Westnetz“ das Stromnetz im Nordhorner Stadtgebiet. Das bringt dem Nordhorner Energieversorger rund 29.000 zusätzliche Kunden. Darauf müsse das Unternehmen sich zunächst einstellen.