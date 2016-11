Überwachungskamera filmt Dieb in Twist

Twist. Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der in ein Wohnhaus in Twist eingedrungen und dort einen Diebstahl begangen haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang September. Bei der Tat wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt (Bild). Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und offenbar sehr muskulös. Er hat entweder keine oder sehr kurz rasierte Haare. Am linken Arm ist eine Tätowierung zu erkennen.

Zeugen haben mitgeteilt, dass der Mann niederländisch spricht. Wer Angaben zu der gesuchten Person machen kann, möge sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei in Lingen melden.