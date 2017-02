Uelsen wird bei Hauenhorsts Sieg Vierter

Nordhorn . Zehn Mannschaften waren im Nordhorner Euregium zum 12. Frauenfußball-Cup der SG Bad Bentheim angetreten; am Ende setzte sich mit Germania Hauenhorst einer der Favoriten durch. Der westfälische Regionalligist besiegte die U17 von VIOD Driezum im Finale mit 2:1. Damit verhinderte Hauenhorst einen Titel-Hattrick der Niederländerinnen, die in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hatten – allerdings mit ihrer ersten Mannschaft.

„Das Niveau fand ich gut“, sagte Gerd Eilering von der Turnier-Organisation und führte als Beispiele das technisch starke Spiel der Driezum-Jugend und die engagiert geführten Auftritte des Turniersiegers an.

Die fünf Grafschafter Teams konnten sich im stark besetzten Teilnehmerfeld nur schwer behaupten. Am besten machte es noch Olympia Uelsen: Der Landesligist kam ins Halbfinale, in dem dann gegen Driezums U17 beim 0:2 Schluss war. „Denen wäre ich gerne aus dem Weg gegangen“, hatte Olympia-Trainer Guido Krüger den späteren Zweiten schon vorher hoch gehandelt. „Sie haben uns die Grenzen aufgezeigt, auch wenn wir nicht chancenlos waren“, sagte er über die Niederländerinnen.

Im kleinen Finale bekamen es die Uelserinnen dann mit dem SV Meppen zu tun. Sie liefen lange Zeit einem 0:1 hinterher und kamen zwei Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich, als die Meppener Torfrau Uelsens Fallon Menken anschoss und der Ball zum 1:1 ins Netz prallte. Im anschließenden Penaltyschießen setzte sich Meppen dann doch mit 4:3 durch.

Während die Olympia-Frauen mit ihrem Auftritt zufrieden sein durften, hatte der SV Suddendorf-Samern, als Oberligist der klassenhöchste Grafschafter Teilnehmer, einen gebrauchten Tag erwischt. „Heute lief nichts zusammen“, seufzte Trainer Herwin Kerkhoff. Es begann schon beim Aufwärmen schlecht: Torfrau Gerti Hesping verletzte sich an der Hand und fiel aus. Für sie rückte mit Irena Geric eine Feldspielerin in den Kasten, die ihre Sache dort aber ganz stark machte, sodass sie als beste Keeperin des Turniers ausgezeichnet wurde. Mehr als der letzte Platz war jedoch für den Oberligisten nicht drin, weil sich das Team im Platzierungsspiel gegen die SG Bad Bentheim ein 0:2 leistete. Sina Küper erzielte in diesem Duell die beiden einzigen Treffer der SG, die ausgiebig bejubelt wurden.

Das Team des Veranstalters hatte zuvor weniger zu lachen gehabt: Beim 0:8 gegen VIOD Driezum erzielte die Niederländerin Femke Mulder alleine sieben Treffer und krönte sich in dieser Partie zur besten Torschützin. Als beste Spielerin wurde Dana Fillipo (U17 Driezum) ausgezeichnet.