Uelsen wird zum Auftakt Favoritenrolle gerecht

Wilsum. Der SV Olympia Uelsen ist zum Auftakt des 23. Hallenfußballturniers um den Hyundai-Cup seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Gastgeber und Sieger der vergangenen zwei Jahre setzte sich am Dienstagabend vor 350 Zuschauern in Wilsum souverän als Sieger der Vorrundengruppe A durch. Für die Endrunde am Donnerstag qualifizierten sich außerdem der SV Hoogstede, der SV Veldhausen 07 und Borussia Neuenhaus.

Die Uelser blieben ungeschlagen, bilanzierten vier Siege und ein torloses Unentschieden gegen Hoogstede. Mit 13 Punkten verwiesen sie den Kreisliga-Rivalen auf Rang zwei. Auch die Hoogsteder blieben ungeschlagen, verbuchten aber mit 1:1 gegen Veldhausen ein weiteres Unentschieden und kamen auf elf Punkte. Außer Veldhausen (6 Punkte) schaffte auch Borussia Neuenhaus auf den letzten Drücker noch den Sprung in die Endrunde. Der Kreisligist gewann nach drei Niederlagen und einem 1:1-Remis gegen Veldhausen sein letztes Spiel gegen Ringe-Neugnadenfeld mit 2:0. Damit kamen beide Teams auf vier Punkte, doch Neuenhaus erreichte aufgrund der besseren Torbilanz als Vierter die Endrunde. Als Sechster schied auch RW Lage (3 Punkte) aus.

Erfolgreichster Torschütze war der Uelser Karsten Smoes (6). Am Mittwoch geht es ab 19 Uhr in Wilsum mit der Gruppe B weiter, in der sich der ASC GW 49, Union Emlichheim, Grenzland Laarwald, TSV Georgsdorf, SV Esche und die A-Jugend-Auswahl gegenüber stehen.