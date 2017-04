Uelsener Musiknacht bringt 21.500 Euro

Uelsen.gn Nicht nur musikalisch war die neunte Uelsener Musiknacht im Januar ein Erfolg, auch die hohe Besucherzahl und damit der hohe Reinerlös trugen zum Gelingen der jährlichen Veranstaltung des Rotary Clubs Uelsen/Coevorden bei. So konnten die Rotarier dieser Tage mehrere Spenden in Höhe von 21.500 Euro überreichen. Insgesamt kamen bei den bisherigen Uelsener Musiknächten rund 150.000 Euro für gemeinnützige Projekte zusammen.

Karte

„Für unseren grenzüberschreitenden Club ist das gegenseitige Kennenlernen, das Zusammenarbeiten sowie das Verständnis für das Nachbarland von wesentlicher Bedeutung“, betonte die diesjährige Präsidentin Marja Ritterfeld kürzlich bei einer Spendenübergabe im Hotel „Am Waldbad“ in Uelsen. Für ihr Präsidentenjahr habe sie als Motto das Thema „Sprachen“ gewählt. Nicht zuletzt deshalb gehe ein Teil der Spenden an die deutsch-niederländische „Stiftung für niederländische Sprache und Kultur in der niedersächsischen Grenzregion“ (NTC). Steffan Glüpker, Vorsitzender der Stiftung, freute sich über einen Scheck in Höhe von 4750 Euro.

Seit der Gründung vor rund zehn Jahren organisiert die Stiftung muttersprachlichen Unterricht für derzeit 70 niederländische Schulkinder, die mit ihren Eltern in Deutschland leben. Ziel ist es, die Integration der Mädchen und Jungen zu fördern und ihre Chancen für die schulische und berufliche Ausbildung zu verbessern. Weil die Niederlande seit diesem Jahr keine finanziellen Zuschüsse mehr zahlten, sei die Stiftung umso mehr auf Spenden angewiesen, sagte Glüpker.

Neuer Chor der Musikschule

Eine weitere Spende über 4750 Euro geht an die Musikschule Niedergrafschaft, die mit dem Rotary Club Uelsen/Coevorden sowie dem Partnerclub in Coevorden einen Jugendchor gegründet hat. Ab Herbst sind Auftritte in der Grenzregion geplant. Dominik Grimm, Leiter der Musikschule, versprach zudem, dass der Chor bei der 10. Uelsener Musiknacht im Januar 2018 dabei sein wird. Präsidentin Marja Ritterfeld kündigte außerdem an, dass die Spende dank der weltweit tätigen Rotary Foundation in Kürze noch erhöht werde, damit für einheitliche Kleidung und andere Aktivitäten eine Grundlage gegeben ist.

Weitere Spenden aus dem Erlös der 9. Uelsener Musiknacht sind bereits im März übergeben worden. So seien 6000 Euro an die Stiftung „Diakonia Sfantu Gheorghe“ in Rumänien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen gegangen, hieß es. Die Stiftung wird bereits seit einigen Jahren von der Lebenshilfe Nordhorn unterstützt, die auch geholfen hat, eine Werkstatt für Behinderte in Rumänien aufzubauen. Die Spende des Rotary Clubs soll in ein geplantes Wohnprojekt für Behinderte fließen.

Weitere 6000 Euro gingen in diesem Jahr bereits an das von Grafschaftern gegründete Projekt „Nkwadaa Fie – Ein Haus für Kinder in Ghana“, das der Rotary Club Uelsen/Coevorden schon seit einigen Jahren unterstützt. Das jetzt gespendete Geld ist für den weiteren Ausbau und die Ausstattung der Schule in dem Kinderdorf gedacht.