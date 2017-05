Umfrage: CDU liegt kurz vor NRW-Wahl leicht vor SPD

Düsseldorf.dpa Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft einer aktuellen Umfrage zufolge überholt. In der Erhebung von YouGov im Auftrag von Sat.1 NRW liegt die Partei des CDU-Herausforderers Armin Laschet nun mit 31 Prozent knapp vor der SPD mit 30 Prozent. Die CDU hat demnach in einer dramatischen Aufholjagd 4 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Stichprobe des Meinungsforschungsinstituts vor gut zwei Wochen hinzugewonnen, die SPD dagegen 6 Punkte verloren.