Unbekannte stehlen zwei Motorräder und Ausrüstung

Uelsen.gn Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagabend 23 Uhr bis Freitagmorgen 7 Uhr zwei Motorräder von dem Gelände des Ferienparks im Fasanenweg in Uelsen gestohlen. Die Täter gelangten auf das Gelände und öffneten nach Polizeiangaben auf noch ungeklärte Weise die Seitentür eines dort abgestellten Mercedes Sprinters.

Sowohl auf der Ladefläche als auch auf einem angekuppelten Heckträger war jeweils ein KTM Enduro Motorrad mit Spanngurten befestigt. Beide Motorräder sind orange. An den Motorrädern sind auffällige schwarze Zahlen mit weißem Hintergrund angebracht. Die Täter stahlen beide Motorräder, obwohl diese durch Lenkradschlösser gesichert waren.

Karte

Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus

Ebenfalls in Uelsen haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend 22.30 Uhr bis Freitagmorgen 8.30 Uhr auf einem Hotelparkplatz in der Straße Zum Waldbad die Scheibe eines VW Bullis eingeschlagen und zwei Motorradhelme, zwei Motorradstiefel und einen Kaffeebecher gestohlen. „Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen“, teilte die Polizei mit. Am Wochenende veranstaltete MSC Niedergrafschaft rund um Itterbeck den Saisonauftakt zur Deutschen Enduromeisterschaft, bei dem zahlreiche Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet angereist sind.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.