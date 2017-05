Unbekannte verletzen Männer vor Diskothek schwer

Lingen.gn In der Nacht zu Sonntag ist es an der Diskothek Joker in Lingen zu einer Körperverletzung gekommen. Nach Angaben der Polizei saßen zwei junge Männer auf einem Baumstamm in Höhe des Taxistandes vor der Diskothek. Drei bislang unbekannte Täter haben sich den beiden Opfern gegen etwa 3.20 Uhr genähert. Unvermittelt schlugen und traten sie auf die beiden Männer ein. Einer der Geschlagenen wurde so schwer verletzt, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden muss. Die drei Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt, südländischer Herkunft und jeweils zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Alle hatten kurze Haare. Sie sprachen nach Polizeiangaben in typischem Straßenslang. Vermutlich waren die Männer in Begleitung einer bislang unbekannten Frau. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0591.870 zu melden.

