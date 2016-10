Unbekannter flieht mit Hirschkopf in Merzen

Merzen/Osnabrück. Ein Unbekannter hat in Merzen (Kreis Osnabrück) vermutlich einen Hirschbock angefahren und dem Tier anschließend den Kopf abgetrennt und mitgenommen. Während der Täter nach Angaben der Polizei vom Montag den Kopf offenbar mitnahm, ließ er den Rest des Kadavers am Straßenrand liegen. Nach der am Sonntag gemeldeten Tat werde nun wegen Unfallflucht und Wilderei ermittelt.