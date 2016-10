Unbeleuchteter Transporter gefährdet Autofahrer

gn Ringe. Die Polizei Emlichheim sucht Zeugen, die am Freitag gegen 20 Uhr auf der Emlichheimer Straße in Ringe einem entgegenkommenden Kleinbus ausweichen mussten. „Der Fahrer des Peugeot Boxer fuhr von Emlichheim in Richtung Ringe und hatte die Beleuchtung an seinem Fahrzeug nicht eingeschaltet. Weil er auch mehrfach auf die linke Fahrbahnseite geriet, mussten andere Autofahrer bremsen und ausweichen“, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943-92000 in Verbindung zu setzen.