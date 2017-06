Unfall mit Reisebus in Indien - 22 Menschen getötet

Bareilly.dpa Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Lastwagen im Norden Indiens sind 22 Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen verbrannten die Opfer in der Nacht, als der Dieseltank des Busses nach der Kollision in Flammen aufging. Weitere 15 Menschen wurden verletzt. Der Bus war von der Hauptstadt Neu Delhi unterwegs in den rund 600 Kilometer südöstlich gelegenen Distrikt Gonda im Bundesstaat Uttar Pradesh, als es nahe der Stadt Bareilly aus noch ungeklärter Ursache zu dem Unfall kam.