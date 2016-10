Uni Osnabrück begrüßt 4300 Erstsemester

Osnabrück. „14.106 Studierende – das ist ein neuer Rekord in der Geschichte der Universität Osnabrück“, teilte Sprecher Utz Lederbogen am Donnerstag auf Nachfrage mit. Im Wintersemester 2015/16 waren insgesamt 13.444 Studenten eingeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Uni ihre Studentenzahlen somit um fünf Prozent steigern. Stark nachgefragte Studiengänge seien nach wie vor Psychologie, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Germanistik, so Lederbogen weiter.

Begrüßungsfeier am 19. Oktober

Exakt 4294 der nunmehr über 14.000 Studenten sind Erstsemester. Sie werden am Mittwoch, 19. Oktober, um 10.30 Uhr offiziell von Universitätspräsident Wolfgang Lücke und dem Osnabrücker Ratsmitglied Sebastian Bracke (Grüne) begrüßt. Die Veranstaltung findet im Europasaal der Osnabrück-Halle statt. Auch das Studentenwerk Osnabrück und der Allgemeine Studierendenausschusses (Asta) der Universität werden sich bei dieser Gelegenheit vorstellen. Zugleich kündigt die Uni „ein unterhaltsames Bühnenprogramm“ an.

Von 9 bis 13 Uhr haben die Studienanfänger die Möglichkeit, sich an zahlreichen Ständen verschiedener Aussteller und Hochschulgruppen in der Osnabrück-Halle über die Angebote der Universität und der Region Osnabrück zu informieren. Hier erhalten die Erstsemester neben Tipps zur Studienfinanzierung auch Einblicke in das Angebot des Zentrums für Hochschulsport und das Kulturangebot der Stadt. Neben den Studierendengemeinden und Fachschaften werden auch verschiedene Unternehmen aus Osnabrück und Umgebung präsent sein, um den Standort Osnabrück zu bewerben.