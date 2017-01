Verkaufsoffener Sonntag auch in Lingen abgesagt

Lingen.jma Das „Frühlingserwachen“, aus der Tradition des Spinola-Markts heraus entstanden, fällt in diesem Jahr aus. Das gilt auch für den ergänzenden verkaufsoffenen Sonntag. Denn nach Ansicht des Vereins Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) herrscht zurzeit eine „unklare Rechtslage“.

„Vor dem Hintergrund der jüngsten gerichtlichen Entscheidungen halten wir eine Absage für notwendig“, teilt LWT-Vorsitzender Martin Grabein jetzt mit. Die Entscheidung bedauere er außerordentlich, aber eine rechtssichere Planung des „Frühlingserwachens“ für den 19. März sei aufgrund der unklaren Rechtslage nicht mehr möglich.

Karte

Martin Grabein bezieht sich auf den einst geplanten verkaufsoffenen Sonntag in Nordhorn, der Anfang des Jahres ausfallen musste (die GN berichteten). Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte der Stadt die Genehmigung wieder entzogen, nachdem die Gewerkschaft Verdi mit einem Eilantrag geklagt hatte. Für eine Ausnahme von der Sonntagsruhe fehle in Nordhorn der besondere Anlass. Die Einkaufslust der Kunden oder wirtschaftliche Interessen reichten dafür nicht aus, so die Urteilsbegründung.

Die kurzfristige Absage bezeichnet LWT-Geschäftsführer Marko Schnitker für Händler und Organisatoren als „unschöne Komponente“.

Der Streit um den verkaufsoffenen Sonntag ist alt. Während die einen gerne an einem Sonntag zusätzlich zu den Werktagen Umsatz machen möchten, setzen sich die Gewerkschaften dafür ein, dass Arbeitnehmer am Sonntag nicht arbeiten müssen. Im vergangenen Jahr hatte dieser Streit dazu geführt, dass viele verkaufsoffene Tage gekippt wurden – in Lingen zuletzt 2011: Die Stadt wollte seinerzeit die Geschäfte am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, öffnen. Die Gewerkschaft schritt ein, klagte und bekam vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg recht – die Läden blieben zu.

Nach dem, wie Schnitker es bezeichnet, „Debakel“ im Jahr 2011, legt Lingen Wirtschaft und Tourismus die Daten für die geplanten verkaufsoffenen Sonntage jedes Jahr dem Lingener Gewerbeamt vor. Das Gewerbeamt bespricht die Daten mit dem Gewerkschaftsbund. Seit 2011 gab es eigentlich keine Probleme mehr – bis heute.

2017 findet kein „Frühlingserwachen“ statt, und auch die damit verbundenen Aktionen wie das Straßenfest an der Burgstraße oder der Bauernmarkt an der Großen Straße nicht. Festhalten will LWT aber an den weiteren geplanten verkaufsoffenen Sonntagen zur Frühlings- und Herbstkirmes am 7. Mai und 1. Oktober sowie beim Altstadtfest am 17. September, sagt Geschäftsführer Philipp Schubert.