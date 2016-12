Veruntreuung: Landkreis klagt auf Schadensersatz

Nordhorn. Küchengeräte, Hausrat, Lebensmittel: Eine Schulleiterin aus Nordhorn und ihre Sekretärin sind vor einigen Wochen vom Gericht wegen Veruntreuung zu einjährigen Bewährungsstrafen und Geldauflagen in Höhe von 5000 und 8000 Euro verurteilt worden, weil sie Waren im Wert von 30.000 Euro auf Rechnung des Landkreises bestellt und privat genutzt hatten (die GN berichteten).

Eine Bürgerin nutzte am Donnerstagnachmittag die Kreistagssitzung, um in einer Anfrage an den Landrat um weitere Aufklärung zu bitten. Ihrer Information nach liege der Schaden „um ein Vielfaches“ höher, als im GN-Bericht über den „Deal“ zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung genannt. Sie bitte um Aufklärung, ob der Landkreis diese Summe zurückfordere und die Schule einen finanziellen Ausgleich bekomme.

Karte

Landkreis Friedrich Kethorn verwies in seiner Antwort darauf, dass der Landkreis zivilrechtliche Klage auf Schadensersatz eingereicht habe. Wegen des schwebenden Verfahrens könne er zum konkreten Schaden keine Angaben machen. Die Schule werde, wenn der Landkreis Schadensersatz bekomme, keine Ausgleichszahlung erhalten, da sie über ein Budget verfüge, keine Mangelausstattung festzustellen sei und sie auch keinen Anspruch auf Schadensersatz gestellt habe.