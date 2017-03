VfL Weiße Elf beendet Nordhorner JSG-Projekt

Nordhorn . Nach drei Spielzeiten wird das Projekt JSG Nordhorn beendet: Die Nordhorner Sportvereine SV Vorwärts und VfL Weiße Elf werden ab dem Sommer keine gemeinsame A-Jugend im Fußball mehr stellen. Der Jugendvorstand des VfL hat in einer Sitzung am 6. März beschlossen, die Kooperation nach der laufenden Saison zu beenden. Der Verein entwickelt nach Angaben von Jugendleiter Volker Friese derzeit ein völlig neues Jugendkonzept, das schon bald umgesetzt werden soll.

Für die Vorwärts-Verantwortlichen um Jugendleiter Joachim Uneken kam die Absage vom Ootmarsumer Weg am Freitag vergangener Woche überraschend. Erst im Winter hatten sich die beiden Partnervereine auf einen Trainerwechsel verständigt, um in der abstiegsbedrohten Mannschaft neue Impulse im Abstiegskampf zu setzen. Am Immenweg wurde diese Personalie auch als Signal für eine weitere JSG-Zukunft verstanden, auch wenn schon zu diesem Zeitpunkt vom VfL Weiße Elf ein endgültiges Bekenntnis zur weiteren Zusammenarbeit ausblieb.

Beim SV Vorwärts stößt die Absage auf wenig Begeisterung. „Wir hätten gerne weiter gemacht, gerne auch mit weiteren Vereinen“, sagt Uneken, betont aber: „Der späte Zeitpunkt der Entscheidung hat uns enttäuscht.“ Eine Enttäuschung, die VfL-Sprecher Friese nachvollziehen kann. Er sagt: „Wegen unseres neuen Konzeptes hätten wir 2018 die Kooperation auf jeden Fall beendet, diese Saison aber wollten wir zunächst die Entwicklung der Mannschaft in der Landesliga abwarten. Vorwärts wollte aber eine Entscheidung – und dann haben wir einstimmig so entschieden.“

Der Startplatz der bisherigen JSG, die in der Landesliga nur geringe Aussichten auf den Klassenverbleib hat, geht an den VfL über, der vor drei Jahren die Federführung der JSG übernommen hatte. Die A-Jugend von Vorwärts wird 2017/18 den Platz der aktuellen JSG-Zweiten in der Kreisliga übernehmen. „Das ist unstrittig. Das war uns immer klar“, betont Uneken. Um die künftigen A-Jugendlichen, von denen viele derzeit in der B-Jugend eine starke Saison spielen und in der Landesliga vor der Vizemeisterschaft stehen, trotzdem im Verein zu halten, sollen die U 19-Talente nächste Saison einmal in der Woche bei den Seniorenteams von Henning Schmidt und Dennis Oude Holtkamp mittrainieren dürfen.

Was die laufende Spielzeit angeht, hat die Vorwärts-Jugendleitung beschlossen, die vom SV Vorwärts stammenden Trainer Heiko Hüsemann und Tim van der Kamp sofort von ihrem im Winter begonnenen Amt abzuziehen. Den Jugendfußballern von Vorwärts stellt sie hingegen frei, ob sie in der Jugendspielgemeinschaft die Saison zu Ende spielen. Das nächste Spiel ist für den 25. März geplant. „Wir müssen die Reaktionen abwarten. Alle Spieler waren sehr enttäuscht“, berichtet Joachim Uneken.

VfL-Sprecher Friese hofft, dass die Mannschaft die Landesliga-Saison normal zu Ende spielen kann. „Das muss das Ziel aller sein“, sagt er, „wenn wir die Mannschaft abmelden müssen, tritt der ,worst case‘ ein.“ Dabei gehe es dem VfL bei diesem Appell nicht um den Startplatz in der Landesliga, betont Volker Friese: „Dafür haben wir nächste Saison gar nicht die Mannschaft.“