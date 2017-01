Video: Turnhallendach in Lingen eingestürzt

Lingen. Am frühen Donnerstagmorgen ist das Dach der Turnhalle an der Lingener Johannesschule eingestürzt. Bereits seit Montag war die Einfeldturnhalle an der Schützenstraße komplett gesperrt gewesen, da sich die Dachkonstruktion verformt und durchgebogen hatte. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befand sich nach Angaben der Stadtverwaltung niemand in dem gesperrten Gebäude, es gab keine Verletzten.

„Gegen sechs Uhr gab es einen Riesenknall. Als ob etwas umgefallen oder jemand irgendwo gegen gefahren ist. An Einsturz hat keiner gedacht“, berichtet eine direkte Anwohnerin: „Das ist schon ganz schön heftig! Das einzig Positive ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“ Das sieht auch eine weitere Anliegerin so: „Gut, dass das rechtzeitig erkannt und gesperrt worden ist und dass kein Kind zu Schaden gekommen ist. Aber dass das überhaupt passieren kann, ist schlimm. Man wird hoffentlich feststellen, woran es gehapert hat.“

Karte

Anlieger alarmierte Polizei

„Trotz der Sicherungsmaßnahmen, die wir sofort ab Montag vorgenommen haben, ist ein Teilbereich des Daches heute Morgen leider eingestürzt“, berichtete Lingens Stadtbaurat Lothar Schreinemacher am Vormittag. Ein Anwohner hatte gegen 6.10 Uhr ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen und daraufhin die Polizei informiert.

„Die Dachbinder, die sich am stärksten durchgebogen hatten, hatten wir bis zum gestrigen Abend durch einen Autokran von oben gesichert. Nun haben die anderen Dachbinder, die nur eine geringe Verformung aufwiesen, allerdings nachgegeben und sind eingestürzt. Daraufhin mussten wir den eigentlich abgesicherten Bereich des Daches kontrolliert herunterkommen lassen“, beschrieb Schreinemacher am Donnerstagvormittag die aktuelle Situation. Er und Lingens Erster Stadtrat Stefan Altmeppen machten sich am Morgen vor Ort ein Bild von dem Schaden. „Da die Halle rechtzeitig gesichert und gesperrt worden war, sind glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen“, sagte Altmeppen.

Bereich rund um die Halle abgesperrt

Der Bereich rund um die Turnhalle der Johannesschule ist momentan abgesperrt. „Wir haben einen amtlich anerkannten Sachverständigen beauftragt, den Schaden im Laufe des Tages zu begutachten“, erklärte Lothar Schreinemacher, der vor seinem Amtsantritt in Lingen Stadtbaurat in Nordhorn gewesen war. Der Sportunterricht der Grundschüler wurde vorläufig in die Turnhalle der Overbergschule verlegt. Vereine und Verbände, die die Turnhalle der Johannesschule ebenfalls genutzt haben, kommen nach Angaben der Verwaltung in anderen Turnhallen unter.

Weitere Halle vorsorglich geschlossen

Die nun eingestürzte Einfeldturnhalle der Johannesschule hat eine Größe von 18 Mal 33 Metern. Insgesamt gibt es in Lingen 24 Turnhallen, davon 14 Einfeldturnhallen, zwei Zweifeldturnhallen, zwei Dreifeldturnhallen und vier Gymnastik- und Tanzhallen.

Mit einem Kran hatten Fachleute versucht, das Dach zu sichern – vergeblich. Foto: Stadt Lingen

Neben der Turnhalle der Johannesschule wurde am Mittwoch auch die Turnhalle der Grundschule in Bramsche vorsorglich gesperrt. Dort wird die Dachkonstruktion derzeit komplett abgestützt. „Unsere Mitarbeiter haben alle weiteren baugleichen Turnhallen im Stadtgebiet geprüft. Das heißt, sie kontrollieren die jeweiligen Hallendecken auf Verformungen ganz genau“, so Schreinemacher. Für die in den Konstruktionen ähnlichen Turnhallen in Baccum, Brögbern und an der Bäumerstraße könne er bereits Entwarnung geben: „Dort konnten wir keine Verformungen feststellen. In den nächsten Tagen werden wir aber zur weiteren Absicherung die Decken öffnen und die Dachtragkonstruktion durch einen externen Sachverständigen kontrollieren.“

Auch Halle in Papenburg gesperrt

Der Landkreis Emsland hat zudem Anfang der Woche die Sporthalle des Gymnasiums Papenburg vorübergehend gesperrt. Grund: eine mögliche Einsturzgefahr durch Schnee auf dem Dach.