Viel Blaulicht bei Übung auf dem Isterberg

Isterberg. Es ist 19.25 Uhr am Donnerstagabend, als am Bauernhof von Dieter und Hermine Freitag in Isterberg die ersten Martinshörner zu hören sind. Längst hat die Dunkelheit eingesetzt und Regentropfen fallen vom Himmel. Noch deutet allerdings nicht viel darauf hin, dass sich auf dem Gehöft in wenigen Augenblicken ein Großeinsatz abspielen wird.

Das Gelände bildet die Kulisse für die jährliche gemeinsame Übung der Feuerwehren in der Samtgemeinde Schüttorf. Mit rund 20 Fahrzeugen und knapp 100 Brandschützern und Rotkreuzlern ist die Aktion schließlich über die Bühne gegangen.

In diesem Jahr zeichnete die Feuerwehr Isterberg für das Szenario verantwortlich. Ortsbrandmeister Hermann Rademaker hat zusammen mit drei weiteren Kameraden die Einsatzsituation ausgetüftelt. Angenommen wird ein Gebäudebrand auf dem landwirtschaftlichen Betriebsgelände, durch den auch Menschen in Gefahr geraten sind. Zudem droht das Feuer, auf weitere Teile des Anwesens überzugreifen.

Bald treffen die alarmierten Fahrzeuge und Mannschaften ein. Die erste Aufgabe der Einsatzkräfte ist das Einteilen des Gesamtgeschehens ins verschiedene Einsatzabschnitte und die Bereitstellung von Abschnittsleitern, woraus sich die weiteren Punkte ableiten.

Diese umfassen unter anderem das Herstellen der Wasserversorgung, den Aufbau einer sogenannten Riegelstellung gegen die Ausbreitung des Feuers sowie natürlich die Brandbekämpfung und die Menschenrettung. Bei der Wasserversorgung kommt das große Wechselladerfahrzeug des Landkreises mit 7000-Liter-Tank zum Einsatz, welches zunächst die anderen Fahrzeuge für den Erstangriff speist und im weiteren Verlauf durch Leitungen von einem nahegelegenen Löschteich wieder befüllt wird.

Es regnet mittlerweile in Strömen, als die von Scheinwerfern angestrahlte Drehleiter in den dunkeln Abendhimmel ausgefahren wird. Derweil sind die Helfer des DRK Schüttorf damit beschäftigt, ein Dutzend vermisste Menschen – gespielt von Kindern der Jugendfeuerwehr Isterberg – zu finden und zum Sammelplatz unter dem Dach einer Remise zu bringen. Zwei der Vermissten müssen medizinisch versorgt werden, teilt DRK-Einsatzleiterin Nicole Türk mit.

Rund anderthalb Stunden wird das bäuerliche Anwesen in den grellen Schein der Blaulichter getaucht, ehe es zur Nachbesprechung zum Feuerwehrhaus Isterberg geht. Das Urteil von Ortsbrandmeister Rademaker fällt positiv aus: Alle Übungsziele wurden erreicht. Dem Lob schließen sich auch Kreisbrandmeister Uwe Vernim und Bürgermeister Heinrich Verwold an.