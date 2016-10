Viele Aktionen bei Streuobstwiesenfest in Bardel

Bardel. Der Hegering I, das Missionsgymnasium Bardel und die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim hatten am Sonntag zum ersten Streuobstwiesenfest am Kloster Bardel eingeladen. Das Programm war umfangreich und lockte zahlreiche Besucher an. Die Warteschlange im Schulgebäude vor dem Stand des Pomologen Dr. Jens Pallas wollte nicht abreißen. Viele Besucher hatten am Sonntag die Gelegenheit genutzt und Früchte vom eigenen Apfelbaum mit zum Streuobstwiesenfest am Missionsgymnasium Kloster Bardel gebracht.

Da war Geduld angesagt und eine Portion Zeit, die sich als eine gute Investition erwies, denn meist konnte der Apfelspezialist das Rätsel um die Sorte ruckzuck lösen. So erfuhr Heinz Siemering aus Schüttorf, dass es sich bei dem von ihm mitgebrachten Exemplar um den beliebten Tafelapfel namens Gloster handelte.

Auf etlichen Metern zusammengestellter Tische wurden Apfelsorten präsentiert, darunter Raritäten wie der „Jung Komonist“ und die „Goldrenette von Blenheim“. Auch verschiedene Pflanzenarten waren ausgestellt. Draußen auf dem Schulhof pressten die Landfrauen literweise Apfelmost, der reißenden Absatz fand. Zuerst wurden die Früchte in einem Apfelhäcksler zerschreddert und das Mus anschließend in der Hydropresse unter Wasserdruck ausgequetscht. Dabei wird der Pressdruck ganz simpel erzeugt, indem Wasser per Gummischlauch durch eine im Behälter befindliche Gummiblase geleitet wird. Den gewonnenen Saft füllten die Landfrauen schließlich in Plastikflaschen zum Erwerb ab.

Dicht umlagert war auch das „Lernort Natur-Mobil“ der Kreisjägerschaft Grafschaft Bentheim. Die rollende Waldschule brachte die Natur direkt auf den Schulhof. Fachkundig erklärte Waldpädagoge Klaus Spitzer anhand von Präparaten aus der heimischen Tierwelt das Leben im Wald. Am Stand des Gronauer Imkervereins konnten sich die Besucher über das Leben der Bienen und Produkte aus Honig informieren. Viel Aufmerksamkeit erregten auch die Vorführungen zur Beizjagd mit dem Falkner Poguntke, das Vorstellen der Jagdhunde und das musikalische Zwischenspiel der Jagdhornbläser.

Ein Highlight für die jungen Besucher hielt der Bardeler Hallen- und Platzwart Markus Heine-Lüntermann bereit, der das Freigehege im Wacholderhain für den Tierpark betreut. Unter seiner Aufsicht durften die jungen Besucher die Schafe und Ziegen füttern. Die Vierbeiner stammen vom Tierpark Nordhorn und halten durch ihren Verbiss die unerwünschte Traubenkirsche in Schach, damit sie den Wacholder nicht wieder überwuchert (die GN berichteten). Angesichts der sich verdichtenden Wolken fand dieser Programmpunkt etwas früher statt als geplant.

Was sich als klug erwies, denn gegen 17 Uhr öffnete der Himmel seine Schleusen. Der einsetzende Regen setzte dem Streuobstwiesenfest ein abruptes Ende.