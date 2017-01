Viele schöne Erinnerungen ans „Movie“-Kino

Bad Bentheim/Schüttorf. „Wenn ich sage, dass ich im ehemaligen Bad Bentheimer Kino arbeite, dann wissen meine Freunde alle sofort Bescheid“, sagt Anja Pruban in der FIS-Zentrale an der Bahnhofstraße 10. Dort hat seit 1. November die Chemikerin Dr. Sylvia Pfaff nach halbjähriger Umbauzeit ihre FIS-Europa-Zentrale eingerichtet, die sich seit 2006 in Bad Bentheim als Forschungs- und Beratungsinstitut für die Lebensmittelwirtschaft in Fragen des Qualitätsmanagements etabliert hat. Ganz bewusst hat man in der Werbung den Standort „Kino außer Dienst“ genannt, auch wenn davon nichts mehr zu erkennen ist angesichts von Büro, Schulungsraum und vor allem der Schauküche im Zentrum. Dort ging am Freitag schon das erste Event über die Bühne: Mit selbst gemachter Weißwurst unter Anleitung von Pfaff-Ehemann Ludger Paus, einem gelernten Metzger und leidenschaftlichen Hobby-Koch. Dabei waren acht Teilnehmer von der Bad Bentheimer Interessengemeinschaft (BBI).

Als Raucher- und Verzehrkino hatte sich das „Movie“-Kino zunächst in den extra dafür gebauten Räumlichkeiten einen Namen gemacht als Ableger des immerzu ausverkauften Schüttorfer „Cinema“. Beide wurden von dem 1998 verstorbenen Josef Heiny und seiner Familie überaus erfolgreich betrieben. Der Ableger in Bad Bentheim kam auf vielfachen Wunsch des damaligen Bürgermeisters und der Bad Bentheimer zustande, die sich häufig umsonst auf den Weg nach Schüttorf gemacht hatten. Denn wer keine Karten vorbestellt hatte, der ging einfach leer aus und musste seinen Abend anders verbringen als mit einer schönen Filmgeschichte. Für die richtige Filmauswahl hatte die Familie Heiny offenbar ein gutes Händchen, auch wenn der Verleihmodus kleinere Orte wie Bad Bentheim und Schüttorf arg benachteiligte angesichts von nur 30 bis 50 Kopien in den siebziger und 80er Jahren, die nach Einwohnerzahl vergeben wurden – was ein Vorteil für die Nordhorner Kinos war, wo die Heinys einige Jahre das Capitol betrieben neben einem weiteren Filmtheater in Leer. „Darum ging es meinem Vater von Anfang an“, sagt Klaus Heiny, denn der 1951 geborene Schüttorfer Architekt ist mit dem Kino wie seine beiden Schwestern groß geworden an der Windstraße 5 und zunächst in der „Schauburg“ von Emmy Lindemann, wo der Österreicher Josef Heiny nach dem Krieg als Laufbursche begann. Der Tischler war in den Nachkriegswirren mit Familie in Schüttorf hängen geblieben.

Das „Movie“-Schild hing seit Schließung 1996 bis Mai.

Karte

„Wir haben das ganze Auf und Ab der Kinobranche hautnah erlebt“, erinnert sich Klaus Heiny nicht nur an die goldenen Jahre der Branche, sondern auch an die vielen Wellenbewegungen. Die Kinos in Schüttorf und Bad Bentheim seien zu ihrer Zeit Spitze in Niedersachsen gewesen mit ihren schönen Sesseln, der Deckenbeleuchtung und dem wunderbaren Vorhang, der für das Flair eines Filmtheaters sorgen sollte – und das viele Jahre schaffte.

Doch als sich die alten Heinys ins heimische Burgenland zurückziehen wollten und Klaus Heiny sich hauptsächlich seinem Hauptberuf als Architekt widmete, mussten die schönen Kinos 1986 verpachtet werden. „Leider haben wir dabei aufs falsche Pferd gesetzt, obwohl der Delmenhorster Pächter einen wirklich guten Eindruck hinterlassen hatte“, erinnert sich der 65-jährige Heiny ungern an diesen „Fehlgriff“. Schließlich sei der Mann irgendwann in einer Nacht- und Nebelaktion abgetaucht. Im Rathaus in Bad Bentheim weisen die Akten im Archiv aus: zum 1. September 1996 war im „Movie“ Schluss, sogar eine Begründung ist ausgewiesen: „Wegen stark rückläufiger Besucherzahlen“.

„Das ist doch nur die halbe Wahrheit“, ärgert sich Klaus Heiny noch heute. Denn der neue Pächter habe die Kinos in Bad Bentheim und Schüttorf schlicht runtergewirtschaftet, weil er sich für die falschen Filme entschieden habe und der Service immer mehr zu wünschen übrig ließ. Da nützt es dann auch nichts mehr, wenn die Gaststättenlizenz auch den Ausschank von alkoholischen Getränken zuließ – und sogar die Raucher noch drinnen geduldet wurden. „Das war seinerzeit ein echtes Erlebnis“, sagt ein Kollege, der damals noch rauchte. Und wen man auch fragt, alle können sich an besondere Filme erinnern, die sie in Bad Bentheim und Schüttorf gesehen haben: Von „Nach fünf im Urwald“ für die Teenager über die Otto-Waalkes-Filme bis zu „Einer flog über das Kuckucksnest“ mit Jack Nickolson.

Bis vor zehn Jahren hätte sich Klaus Heiny – als Fachmann von der Pike auf – schon noch zugetraut, in der Obergrafschaft wieder ein Kino auf die Beine zu stellen, schließlich gebe es heute von den Blockbustern 600 bis 700 Kopien, weil das inzwischen so billig sei. Ein idealer Standort wäre zum Beispiel immer noch die Windstraße 5 in Schüttorf, wo die baulichen Möglichkeiten für drei Kinosäle („Einen größeren und zwei kleinere“) gegeben wären. Auch in Bad Bentheim seien immer wieder mal Anfrage gekommen, hätte es mehrere Gespräche mit der „Kulisse“ gegeben, die die Räume an der Bahnhofstraße nutzen wollten. Aber irgendwie hat es offenbar nicht gepasst. Schließlich sind die ganz großen Zeiten des Kinos wohl vorbei, denn in den 50er- und 60er Jahren füllten die „Fuzzy“-Filme in der Schüttorfer Schauburg noch die 388 Plätze. Dann waren es nur noch 260 Plätze und im Cinema am selben Standort 150. Das „Movie“ hatte genau 99 Sitzplätze und war am Anfang auch oft ausverkauft. Aber heutzutage sei das Geschäft angesichts der Mobilität und der Multiplexkinos ungleich schwerer, so Heiny.

Zehn Jahre lang standen dann dort seit 1999 Spielgeräte und sollte eine mit großem Aufwand eingerichtete Spielothek eröffnet werden eines Investors, der seinerzeit mehrere Dutzend solcher Einrichtungen betrieb. Doch eröffnet worden ist die Spielothek nie. Die einen wollten wissen, dass jemand aus dem Haus dagegen geklagt hat. Klaus Heiny hat eine ganz andere Theorie, weil der Pächter zehn Jahre lang jeden Monat die im Vertrag vorgesehene Summe entrichtet hat: Der Mann hatte schon eine Spielhalle in Bad Bentheim und wollte einfach einen guten Standort belegen.

Wie auch immer: Ein Café sollte in den Räumen entstehen, auch Anfragen für eine Pommes-Bude hat es gegeben. „Doch es hätte passen müssen und für die Bewohner des Hauses zumutbar sein“, ist das Motto von Klaus Heiny. Die unbenutzten und verstaubten Spielgeräte landeten nach zehn Jahren irgendwann in zwei Containern, seit 2009 passierte wenig. Jetzt mussten vor den Umbauarbeiten Spinnenweben entfernt werden.

Wer weiß: Vielleicht hat sich auch einer der Arbeiter noch an einen schönen Filmabend in Bad Bentheim oder Schüttorf erinnern können.