Vier Verletzte bei Zusammenstoß in Haselünne

Haselünne. Vier Menschen sind am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Haselünne zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 31-jährige Fahrer eines Audis aus Herzlake auf einer Kreisstraße ein Überholmanöver abbrechen müssen. Dabei verlor er die Gewalt über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte dann am Straßenrand mit einem Baum, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und prallte mit einem VW Golf zusammen.

Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Krankentransportwagens aus Osnabrück betreute die Verletzten. Die Feuerwehreinsatzkräfte aus Haselünne konnten den mit lebensgefährlichen Verletzungen im Audi eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeug retten. Sein 32-jähriger Beifahrer aus Herzlake kam mit leichten Blessuren davon. In dem VW wurden der 76-jährige Fahrer aus Haselünne schwer und seine 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun den Fahrer eines Personenwagens, der kurz vor dem Unfall aus einer Seitenstraße auf die Kreisstraße eingebogen und den Audi-Fahrer zum Abbruch seines Überholmanövers gezwungen hatte.