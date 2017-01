Volksbank-Cup: Brandlecht IV stark, SG schon raus

Karte

Bad Bentheim . Die Fußballer der SG Bad Bentheim haben am Mittwochabend beim eigenen Hallenturnier um den Volksbank-Cup den Einzug in die Endrunde verpasst. Ihnen reichte im entscheidenden Gruppenspiel um den zweiten Platz ein 4:4-Unentschieden gegen Sparta Nordhorn II nicht zum Weiterkommen. Die SG lag schon 3:1 vorne und schaffte nach drei Gegentoren auch den Ausgleich zum 4:4, vergab 30 Sekunden vor Schluss aber eine große Chance zum fünften Tor. Die stärkste Mannschaft in dieser Vorrunden-Gruppe A war der SV Suddendorf-Samern mit drei Siegen; damit dominierten die Obergrafschafter den ersten Vorrundenabend in der Bentheimer Schürkamphalle ebenso wie die vierte Mannschaft der SpVgg. Brandlecht-Hestrup. Das klassentiefste Team des Turniers, dass auf Grund starker Zugänge wie Oliver Winter und Erkan Satar schon in der Hinrunde in der 4. Kreisklasse A überragte, feierte mit drei Siegen den souveränen Einzug in die Endrunde am Sonntag – und bekommt es dort in seiner Gruppe unter anderem mit dem TuS Gildehaus und Sparta II zu tun. Ebenfalls am Sonntag dabei ist der Zweitplatzierte SV Bad Bentheim II, der in der Endrunde auch auf die Landesliga-Truppe des eigenen Vereins treffen wird. Bester Torschütze am Mittwochabend war der Brandlechter Satar (5 Treffer) vor Simon Schmagt (SVB II, 4 Treffer).