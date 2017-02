Volksbank Lingen legt im Einlagengeschäft zu

Nordhorn. In einer ersten Bewertung des Jahresergebnisses 2016 sprechen die Vorstände der Volksbank Lingen, Jürgen Hölscher und Carsten Schmees, von einem „sehr zufriedenstellenden Ergebnis“. „Herausragend“ entwickelt habe sich vor allem das Einlagengeschäft. Nach dem starken Zuwachs des Vorjahres stiegen die bilanzwirksamen Kundeneinlagen erneut um 10,4 Prozent auf 637 Millionen Euro.

Noch deutlicher zugelegt hat das Wertpapiergeschäft. Es wuchs um 13,3 Prozent auf ein Gesamtanlagevolumen von 135,9 Millionen Euro. „Wir verzeichnen einen starken Zulauf zu Wertpapieren“, so Bankvorstand Jürgen Hölscher. „Unsere Kunden wollen wieder Dividende, die höher ist als die null-komma-x Prozent Zinsen aufs Tagesgeld.“

Landwirtschaftlicher Bereich bleibt stark

Moderater, aber aus der Sicht der Bank gut entwickelte sich das Kreditgeschäft. Die Forderungen an Kunden erreichten ein Gesamtvolumen von rund 703 Millionen Euro, das sind 3,7 Prozent mehr als 2015. Traditionell stark ist dabei der landwirtschaftliche Bereich. Noch immer werden bei der Volksbank Lingen 25 Prozent aller Kreditvergaben für landwirtschaftliche Investitionen vergeben. Nach dem Boom der Vorjahre erwartet die Bank hier aber eine Konsolidierungsphase, zumal auch in der Landwirtschaft regulatorische Vorgaben – etwa bei Windkraftanlagen, Biogasanlagen und Stallbauten – weitere Investitionen bremsen.

Das betreute Kundenwertvolumen der Bank wuchs um 5,3 Prozent auf 2,023 Milliarden Euro. Es überschritt damit erstmals die Zwei-Milliarden-Grenze.

Genaue Angaben zur Ertragslage wollen die Bankvorstände noch nicht machen. Sicher sei, so Carsten Schmees, dass die Bank wie alle Kreditinstitute angesichts minimaler Zinsmargen und zunehmendem Regulationsdruck „ein immer größeres Rad drehen“ müsse, um auskömmliche Erträge zu erwirtschaften. Daher erwarte die Volksbank Lingen für die kommenden Jahre eher rückläufige Überschüsse.

Steigende Anforderungen der europäischen Bankenaufsicht

Schmees und Hölscher verweisen auf die steigenden Anforderungen der europäischen Bankenaufsicht, die sowohl personell wie auch inhaltlich eine große Herausforderung darstellten, sowie auf deutlich verschärfte Vorgaben zur Eigenkapitalausstattung. Galt noch vor wenigen Jahren eine Faustformel, nach der die Bank acht Prozent ihrer Bilanzsumme als Eigenkapital nachweisen muss, so steigt dieser Anteil bis 2019 auf 13 Prozent, für Großbanken sogar auf 16 Prozent. „Wir erfüllen diese Forderungen“, so Schmees. „Aber das hat Auswirkungen vor allem auf das Kreditgeschäft.“

Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Bank hat auch die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche und der Trend zum Online-Banking. Die Bank baut ihre Digitalangebote weiter aus, setzt aber weiter auf persönliche Betreuung. So plant sie zurzeit für ihre 15 Filialen keine Einschränkungen von Öffnungszeiten oder Personalausstattung.

Das Jahresergebnis 2016 wird nach Angaben von Jürgen Hölscher – ungeachtet der noch ausstehenden steuerlichen Bewertungen – leicht unter dem des Vorjahres liegen. 2015 hatte die Bank einen Überschuss von 2,534 Millionen Euro ausgewiesen. Die Vertreterversammlung hatte beschlossen, daraus 770.700 Euro als sechsprozentige Dividende an die Mitglieder der Bankgenossenschaft auszuschütten. Der Rest wurde in die Rücklagen eingestellt.

Ob auch für das Geschäftsjahr 2016 wieder eine Dividende von sechs Prozent vorgeschlagen wird, entscheidet der Aufsichtsrat der Bank in den nächsten Wochen. Die formale Entscheidung über Jahresabschluss und Dividendenausschüttung trifft die Vertreterversammlung am 30. Mai in den Emslandhallen.

Eine Herausforderung anderer Art hat die Bank am 24. Juni vor sich. Dann wird sie ihre gesamte Datenverarbeitung auf ein neues System umstellen. „Das ist nicht nur ein Software-Update“, so Hölscher, sondern eine Komplett-Umstellung. Derzeit werden die Beschäftigten in einem 1000-Stunden-Programm dafür geschult, am 24. Juni wird das neue System „scharfgeschaltet“. „Das ist eine Riesenherausforderung“, so Hölscher, „und es ist trotz aller Vorbereitungen nicht auszuschließen, dass es dabei auch zu kurzfristigen Beeinträchtigungen für unsere Kunden kommen könnte.“