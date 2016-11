Volkstrauertag: Um wen trauern wir und warum?

Nordhorn. Welche Relevanz hat ein Gedenktag, dessen zugrunde liegende Ereignisse bereits rund 100 und 70 Jahre zurückliegen? Welchen Bezug haben die Trauernden zu den Menschen, die damals gestorben sind? Die Frage nach der Aktualität des Volkstrauertages stellten Gero Hüsemann und Maike Timmers von der Nordhorner Landjugend-Spielschar bei ihrer Rede im Schwarzen Garten in den Vordergrund.

„Für Jüngere rückt der Volkstrauertag in immer weitere Ferne“, sagte Timmers. Ihnen stelle sich die Frage: „Um wen trauern wir und warum?“ Soldaten, Zivilbevölkerung und Widerstandskämpfer, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben verloren haben, seien für die jüngere Generation nur Namen, die sie aus den Geschichtsbüchern kennen. „Sie haben die Gestorbenen nicht gekannt“, ergänzte Timmers.

Auch Ulrich Högemann, Pfarrer der katholischen St. Augustinus-Gemeinde, verwies in seiner anschließenden Gedenkrede darauf, dass „die stillen Tage auf dem gesellschaftlichen Prüfstand stehen“. Dem hielt er entgegen, dass Trauer neben einer intim-persönlichen Seite auch eine Öffentliche habe: „Wir trauern gemeinsam, um einigen Wenigen nicht die Umdeutung von Geschichte zu überlassen.“ Ohne die Gruppe explizit beim Namen zu nennen, verwies er beispielhaft auf Pegida, die sich der Symbolik der Montagsdemonstrationen bediene und „Wir sind das Volk“-rufend durch die Straßen von Dresden ziehe.

Eine rhetorische Spitze feuerte der Pfarrer auch gegen die Bundesvorsitzende der AfD, Frauke Petry, ab, indem er zu einem vorsichtigeren und sensibleren Umgang mit Wörtern wie „völkisch“ ermahnte.

Der Volkstrauertag dient nach seinem Verständnis auch dazu, den Opfern gegenwärtiger Kriege und Konflikte zu gedenken. „Der Volkstrauertag macht seinem Namen alle Ehre, wenn er beschämt darauf hinweist, das Deutschland an einigen Kriegen beteiligt ist und daraus wirtschaftliche Erfolge zieht.“ Högemann sieht die Bundesrepublik in der Verantwortung, ihr geschichtliches Erbe in Europa einzubringen und dadurch Demokratie, Frieden und Verständnis zu fördern.

„Um wen trauern wir und warum?“ Mit dieser Frage hat die Spielschar der Nordhorner Landjugend provokativ die Relevanz des Gedenktages infrage gestellt und kommt in ihrer Rede selbst zu dem Schluss: „Die Trauer, um die Toten von damals ermahnt uns, uns um die Lebenden zu sorgen.“ Gero Hüsemann fügte hinzu: „Wir müssen uns an die prägende Zeit erinnern. Dazu bedarf es keiner Verwandtschaft.“ Im Anschluss an die Reden von Landjugend, Pfarrer Ulrich Högemann und Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling folgte die obligatorische Kranzniederlegung. Die Kommandatur des Luft-/Boden-Schießplatzes Nordhorn-Range als örtliche Vertretung der Bundeswehr, die Kreisverwaltung um Landrat Friedrich Kethorn, die Stadt Nordhorn, der Sozialverband Ortsverband Nordhorn sowie der Arbeitskreis Frieden platzierten jeweils ein Gesteck auf dem Sockel in der Mitte des Schwarzen Gartens.

Musikalisch begleitet wurde die Gedenkveranstaltung von den Blechbläsern der Musikschule Nordhorn unter Leitung von Gertjan Lenderink.