Volleyball: Interesse an der 2. Liga steigt

Emlichheim/Schüttorfgn . Während die Volleyballteams des SC Union Emlichheim und FC Schüttorf 09 in ihrer jeweiligen Staffel der 2. Bundesliga Woche für Woche um wichtige Punkte für den Klassenerhalt kämpfen, stellen 20 Vereine aus den 3. Ligen aktuell die Weichen für einen möglichen Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Der Anreiz, in die 2. Liga aufzusteigen, scheint größer als jemals zuvor – immerhin stellten so viele Vereine wie nie zuvor fristgerecht zum 1. Februar einen Antrag auf die Vorlizenzierung.

Gleich sechs Frauenteams zieht es in die Nord-Staffel, in der seit vielen Jahren auch der SC Union zu Hause ist: Aus der 3. Liga Nord nehmen der BBSC Berlin, SC Alstertal-Langenhorn und die SG Rotation Prenzlauer Berg an der Vorlizenzierung teil, aus der 3. Liga Nord der SV Bad Laer, Blau-Weiß Aasee und der VC Allbau Essen. Diese beiden Ligen bilden den Unterbau der 2. Bundesliga Nord. Neue Konkurrenten für die 09-Männer könnten folgende Klubs sein: SV Warnemünde und VfL Pinneberg (beide 3. Liga Nord) sowie der Moerser SC und TV Baden (beide 3. Liga West).

Vor allem der Moerser SC hat eine ruhmreiche Vergangenheit; der Klub vom Niederrhein feierte 1992 die deutsche Meisterschaft, wurde Anfang der 1990-er Jahre zwei Mal Pokalsieger und gewann 1990 sogar den Europacup. Namhafte Aufstiegsinteressenten sind auch der die süddeutschen Männer-Drittligisten TSV Unterhaching (DVV-Pokalsieger 2009 bis 2011 und 2013) und ASV Dachau (Deutscher Meister 1995, 1996). „Solche Teams wissen ganz genau, auf was sie sich einlassen. Das zeigt, dass die Vorlizenzierung inhaltlich bei den Teams eine große Anerkennung genießt“, sagt Lisa Krieger, Managerin der 2. Ligen.

Die jeweiligen Meister der Dritten Ligen steigen direkt in die 2. Volleyball-Bundesliga auf. Falls in den Staffeln mehr Plätze frei sein sollten oder der Meister auf den Aufstieg verzichtet, könnte auch der Zweit- bzw. Drittplatzierte aufsteigen. Die Teilnahme an der Vorlizenzierung verpflichtet jedoch nicht zwingend zum Aufstieg in der folgenden Saison. Die finalen Lizenzierungsunterlagen müssen bis zum 2. Mai eingereicht werden.