Volleyball: Lohne ohne Chance gegen den VfL Oythe

Lohne/Ibbenbüren. Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne haben das Finale des NWVV-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Oythe klar mit 0:3 (13:25, 10:25, 12:25) verloren. Unzufrieden war im Lager der Gastgeberinnen aber niemand: „Mein persönliches Ziel war es, in jedem Satz zweistellig zu punkten. Das haben wir geschafft“, sagte Trainer Harald Nüsse, der für diese Feststellung Applaus von den Zuschauerrängen bekam. Das Ergebnis des Finales stand im Grunde schon vorher fest. „Volleyball ist kein Fußball, wo man sich 90 Minuten hinten reinstellen und auf einen Konter hoffen kann“, sagte der Lohner Trainer.

Das Publikum hatte sich vorher bereits ebenfalls auf einen eindeutigen Sportnachmittag eingestellt – und hatte den Kampfgeist und die gewonnenen Punkte der Lohnerinnen deshalb auch schon während der Partie mit Beifall honoriert. „Für uns war es eine Pflichtaufgabe. Und die haben wir erfüllt“, machte auch Oythes Trainerin Danuta Brinkmann kein großes Bohei aus dem Finalsieg gegen den Aufsteiger in die Regionalliga. Die langjährige Trainerin des SCU Emlichheim hat im Pokal ein klares Ziel vor Augen: das Heimspiel in der ersten Hauptrunde des DVV-Pokals gegen den deutschen Meister und Pokalsieger Dresdener SC. „Das wollen wir schaffen. Dafür müssen wir jetzt noch gegen den Regionalpokalsieger aus dem Norden gewinnen“, berichtete die VfL-Trainerin.

Im dritten Durchgang konnten die Lohnerinnen, bei denen Nele Altendeitering und Jana Kretschmann aus der zweiten Mannschaft für Franziska Menger und Lena Altendeitering eingesprungen waren, sogar am Anfang des Satzes länger dagegenhalten. Nach einem 7:9-Zwischenstand nahm die Partie allerdings erneut die gewohnte Richtung. Mit einer Aufschlagserie brachte Veronik Skorupka ihr Team mit 18:7 in Führung – und sorgte für ein rasches Ende der Partie. Nach genau einer Stunde verwandelten die Gäste ihren ersten Matchball zum 25:13.

FC 09 ärgert sich über unglücklichen Modus der Pokal-Endrunde

Für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 war der Pokalwettbewerb in dieser Saison nur eine eintägige Episode: Am Sonnabend kam das Team von Trainer Stefan Jäger in Ibbenbüren zwar ins Finale, verlor dies allerdings gegen den Ligakonkurrenten Tecklenburger Land Volleys mit 0:3 (13:25, 20:25, 22:25). Dabei wurden die Schüttorfer auch ein Opfer des Modus. Weil die Zweitligateams aus Aligse und Braunschweig ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hatten, waren nur vier Mannschaften am Start. Die beiden Halbfinalduelle waren allerdings ungleich verteilt: Die Schüttorfer, die auf Yannick van Dijk und Bartlomeij Podgorski verzichten mussten, trafen auf den Drittligisten SVG Lüneburg II, Gastgeber Tecklenburg spielte anschließend auf den Oberligisten MTV Gifhorn. Und während der FC 09 bei ihrem 3:2 (25:23, 25:20, 18:25, 16:25, 15:10)-Erfolg an ihre Leistungsgrenze gehen mussten, konnten die Tecklenburger bei ihrem ungefährdeten 3:0-Sieg ihre Stammsechs schonen. „,Tebu‘ ist frisch ins Finale gegangen. Meine Spieler hatten da schon fünf Sätze in den Knochen“, sagte Jäger.

So schwanden den Schüttorfern im Endspiel mehr und mehr die Kräfte und die Tecklenburger hatten keine Mühe, dank eines 3:0-Siegs in die nächste Pokalrunde einzuziehen. „Sie haben stark gespielt. Aber wir hatten einfach nichts mehr zuzusetzen“, sagte Jäger, der mit Lennart Piepel auch einen Akteur aus der zweiten Mannschaft einsetzte.