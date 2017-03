Vor dem Höllenlauf geht’s noch nach Berlin

Schüttorf.gn „Es wird weiter, länger, härter ...“, diese ersten Worte in der Präsentation des Zieles erzeugte bereits ein Lächeln bei den Läufern des FC Schüttorf 09. Wilhelm Hermsen, der Organisator des „Höllenlaufs“, und Holger Beernink, Inhaber und Geschäftsführer der Firma „promesstec“, haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es ist schon Tradition, parallel zum „Höllenlauf“ in Schüttorf eine Auftaktveranstaltung zu promoten. Das Ziel in diesem Jahr: Berlin.

20 Kilometer-Abschnitte

Am Donnerstag, 25. Mai, um 10 Uhr, werden sich 16 Läufer und sechs Radbegleiter des „Höllenlauf“-Teams vom Firmensitz auf den Weg zum Brandenburger Tor nach Berlin machen. Die Sportler laufen immer paarweise 20 Kilometer-Abschnitte. Dieser 56 Stunden-Staffellauf, der ohne Unterbrechungen durchgeführt wird, stellt für die Extremläufer und Radfahrer eine außergewöhnliche Belastung dar. Aufgrund ihrer Erfahrungen aus den Vorjahren wissen die Teilnehmer, dass sie vor dem Erreichen des Zieles so gut wie keinen Schlaf bekommen werden.

80 Kilometer

Immer wieder müssen die Läufer ihre zugeteilten Laufabschnitte erfüllen, sodass jeder bis zum Brandenburger Tor eine Laufleistung von mindestens 80 Kilometern „in den Beinen“ haben wird.

„Eigentlich ist es völlig verrückt“, sagt Wilhelm Hermsen, „aber wir Extremläufer lieben die Belastungsgrenze und setzen damit einen roten Faden zu unserem Extremlauf ,Höllenlauf‘ um“.

Bei aller Härte der Veranstaltung steht die Sicherheit der Sportler im Vordergrund. Tag und Nacht sind Begleiter auf dem Fahrrad bei den Läufern. Außerdem wird ein Geländefahrzeug von „promesstec“ mit Ersthelfern und Technikern immer in der Nähe sein. Die Firma „promesstec“ hat seit vielen Jahren eine besondere Verbindung zum „Höllenlauf“.

extreme Bedingungen

Der Hauptsitz des Herstellers von robuster Messtechnik für die Industrie ist seit 2011 in Schüttorf. Holger Beernink testet seine Geräte gerne unter extremen Bedingungen – wie bei weltweiten Expeditionen oder eben besonderen sportlichen Veranstaltungen. „Der ,Höllenlauf‘ passt ideal als Image zu uns“, sagt Beernink. Der Schüttorfer „Höllenlauf“, der am 16. September durchgeführt wird, erfreut sich internationaler Beliebtheit. Auch bei diesem Lauf gehen die Teilnehmer an ihre Leistungsgrenzen. Hunderte Anmeldungen liegen dem Veranstalter bereits vor. Alle Läufe sind aufgrund der hohen Nachfrage bereits geöffnet. „In diesem Jahr werden wir das Teilnehmerlimit überschreiten“, sagt Wilhelm Hermsen. Wer sich für den „Höllenlauf“ anmelden möchte, sollte dieses daher zügig umsetzen. Anmeldungen erfolgen auf der Homepage www.hoellenlauf.de.

„Höllenlauf“ im Herbst

Eines geben Holger Beernink und Wilhelm Hermsen bereits bekannt: Beim „Höllenlauf“ im Herbst, wie auch beim Staffellauf im Mai, „muss man erst durch die Hölle, bevor man am Ziel ist.“ Und nur wer selbst durch die Hölle geht, kann Extremläufer verstehen und die Schüttorfer „Hölle“ vorbereiten.