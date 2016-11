Vorverkauf: Irischer Kneipenabend heiß begehrt

Neugnadenfeld.gn Erstmals werden drei Bands den musikalischen Abend gestalten. Den Anfang machen The Assassenachs. Die Vollblutmusiker haben schon bei der letzten Irischen Nacht das Publikum überzeugt. Seit 1998 spielen die Schotten (jetzt in den Niederlanden lebend) in Pubs, Clubs und auf Festivals in ganz Europa. Ihre besondere Stärke ist der Mix aus bekanntem schottisch-irischem Folk und selbst geschriebenen Songs. Häufig laden die Musiker Gäste zu ihren Auftritten ein. Auch für die 4. Irische Nacht wird das erwartet.

Den Mittelteil des Abends bestreitet das Irish Folk-Duo Glengar aus Dülmen, der Stadt der Wildpferde. Und genauso wild und leidenschaftlich gehen ihre Auftritte auch ab. Glengar steht sowohl für irische Traditionals, wie Jig‘s, Reel‘s und Hornpipes, als auch für gefühlvolle Balladen und schmetternde Lieder zum Mitsingen. Glengar spielt auf alten traditionellen Instrumenten den Irish Folk so, wie er in Irland auch in den Pubs zu hören ist. Die Musiker haben jahrelange Bühnenerfahrung und sich während zahlreicher Aufenthalte auf der grünen Insel vom Irish Virus infizieren lassen.

Als Hauptact der Irischen Nacht kommen ab etwa 23.30 Uhr die Freunde der härteren irischen Musik auf ihr Kosten. Mit der achtköpfigen Band The Rogues from County Hell aus Siegen haben die Organisatoren eine Irish-Folk-Punkband ganz im Sinne der legendären Pogues engagieren können. Eindringliche irische Melodien, vorgetragen von Tin Whistle, Akkordeon und Banjo gepaart mit der Kraft einer eindrucksvollen, treibenden Rhythmusgruppe aus Gitarre, Bass und Schlagzeug bilden den musikalischen Boden, auf dem der charismatische Sänger Acci seiner leidenschaftlichen Gesangspower freien Lauf lassen kann. „Wenn die Rogues spielen, dann bleibt kein Bein still, denn die Mischung aus irischer Stimmung und dynamischer Rhythmuspower lädt von der ersten bis zur letzten Sekunde zum Tanzen ein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit man die Musik in passender Atmosphäre genießen kann, wird das Dorfgemeinschaftshaus wieder in einen gemütlichen Pub verwandelt. Verschiedene irische Biersorten vom Fass, Whiskeybar und Original Irish Coffee sollen die Gäste für eine Samstagnacht nach Irland bringen.

Vorverkaufsstellen sind ab Donnerstag: Bäckerei Klemp (Neugnadenfeld und Emlichheim), Fleischerei Rex (Neugnadenfeld und Nordhorner Wochenmarkt), Hannes Laden (Emlichheim).