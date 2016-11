Vorwärts erwartet am Sonntag den SC Melle

Nordhorn. Henning Schmidt, Trainer des Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn, freut sich auf ein interessantes Heimspiel. „Wir sind im Rhythmus“, sagt der Coach vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (14 Uhr) mit dem SC Melle. Sein Team ist nach vier Siegen in Folge nicht nur gut drauf, die Rahmen- und Platzbedingungen bei der Partie gegen einen gut besetzten Gegner werden voraussichtlich sehr gut sein. Gründe für den Aufschwung nach mäßigem Saisonstart gibt es einige beim SV Vorwärts. „Die Zugänge sind jetzt integriert, außerdem setzen wir unsere Spielidee jetzt besser um“, sagt Henning Schmidt. Den entscheidenden Punkt sieht der Coach aber im Offensivspiel seiner Mannschaft. „Wir erspielen uns mehr Torchancen, das war vorher unser größtes Manko“, sagt der Nordhorner Trainer.

Die richtige Balance aus einer stabilen Defensive und einer gefährlichen Offensive wollen die Gastgeber natürlich auch im Heimspiel am Sonntag auf den Rasen bringen, um dann mit einem Sieg nach Punkten möglichst mit den Mellern gleich zu ziehen. Beim Thema Tore verhindern, wird Keeper Fabian Pley wieder eine Schlüsselrolle übernehmen. Der 20-Jährige vertritt weiterhin Stammtorhüter Nico Prieto-Falk, der nach seiner gegen Voxtrup erlittenen Kopfverletzung noch nicht wieder spielfähig ist. „Fabian macht das gut. Es ist toll zu sehen, wie er sich entwickelt hat“, sagt Henning Schmidt und lobt in diesem Zusammenhang auch seine beiden Assistenten Florian Ganzkow und Uwe Sledz.

Der Nordhorner Trainer erwartet einen starken Gegner, der kaum Ausfälle haben wird. Der Tabellenfünfte hat als eine von zwei Mannschaften der Liga bislang erst eine Saisonniederlage (0:2 beim SV Bad Bentheim) hinnehmen müssen. Dass der SC trotzdem nicht noch höher in der Tabelle zu finden ist, liegt an den vielen Unentschieden, die das Team von Trainer Roland Twyrdy bislang eingefahren hat. Schon sieben Mal musste die Mannschaft des ehemaligen Zweitliga-Spielers in eine Punkteteilung einwilligen. Die Nordhorner sind trotz der Qualität des Gegners zuversichtlich. „Wir gehen selbstbewusst und mit viel Spaß in die Partie“, sagt Schmidt, der die Aufgabe nicht nur als Herausforderung für das Kollektiv, sondern auf für jeden Einzelnen ansieht. Er sagt: „Jeder kann sich beweisen.“

SVB sieht sich in Oythe nicht chancenlos

Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim sind bereits am Sonnabend (14.30 Uhr) beim VfL Oythe gefordert. „Die Entwicklung ist in Ordnung, mit der Punktausbeute sind wird natürlich nicht zufrieden“, beschreibt SVB-Trainer Mario Fischer die Situation nach 14 Spieltagen, also beinahe der Hälfte der Saison. Die Halbserie komplettieren die Obergrafschafter heute mit dem Spiel beim Tabellenzehnten.

Der Bad Bentheimer Coach sieht sein Team bei den Gastgebern, die bereits neun Punkte mehr auf dem Konto haben, nicht chancenlos. „Wir müssen kompakt stehen“, nennt Fischer einmal mehr die Grundvoraussetzung dafür, dass der Aufsteiger beim vom ehemaligen Nordhorner Drittliga-Spieler Alket Zeqo trainierten VfL nicht leer ausgeht. Mit einer kompakten und konzentrierten Spielweise geht es für die Bad Bentheimer vor allem darum, nicht in Rückstand zu geraten, denn Fischer weiß: „Die Mannschaft, die zuerst öffnen muss, bekommt Schwierigkeiten.“ Daher geht der SVB-Coach auch davon aus, dass die Gastgeber ebenfalls keinen Hurra-Stil spielen werden. Zumal die Stärken der Obergrafschafter bekannterweise im Umschaltspiel liegen. Die personellen Voraussetzungen für die Partie beim Tabellenzehnten sind gut für die Bad Bentheimer. Zwar fällt Torhüter Lars Möhring mit einer Schulterverletzung definitiv aus. Alexander Moll steht jedoch wieder bereit, den Part zwischen den Pfosten zu übernehmen. Die Rolle des Ersatzmannes bekleidet dann mit Fabian Wilmsmeyer ein Akteur aus der Kreisligamannschaft.

Das Ziel der Bad Bentheimer ist es, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze bis zur Winterpause nicht größer werden zu lassen oder diesen (im Idealfall) sogar zu verkürzen. In dieser Hinsicht bietet die Partie eine gute Chance, denn der VfL rangiert mit neun Punkten Vorsprung auf einem der ersten Nichtabstiegsplätze.