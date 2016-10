Vorwärts nach Niederlage im Abstiegskampf

Bevern. „Völlig verdient“ fand Nordhorns Fußball-Obmann Jürgen Menger den Sieg des Aufsteigers aus Bevern, der mit seiner aggressiven und unkonventionellen Spielweise die Gäste beherrschte. Das galt allerdings nicht für die ersten Szenen der Partie: Bereits nach drei Minuten besaß David Heils die erste Gelegenheit des Duells, doch er kam alleine vor dem gegnerischen Torwart nicht zu einem vernünftigen Abschluss.

„Danach haben wir Stück für Stück das Spiel aus der Hand gegeben“, berichtete Menger, der sich vor allem über die vielen Fehler im Vorwärts-Spielaufbau ärgerte. Bevern ging in der 21. Minute in Führung: Sascha Thale stand nach eine Flanke völlig frei und köpfte zum 1:0 ein. Im Anschluss rettete Nordhorns Torhüter Nico Prieto-Falk gleich mehrere Male bei Versuchen der Hausherren und hielt sein Team auf diese Weise in der Partie. Und kurz vor dem Pausenpfiff hätte Jan-Alexander Koops beinahe für den glücklichen Ausgleich gesorgt, doch seinen Versuch kratzte ein Bevern-Verteidiger noch im letzten Moment von der Linie (44.). „Wenn Nico nicht alles hält, was möglich ist, steht es schon zur Pause 5:0 für Bevern“, sagte Jürgen Menger.

Die guten Vorsätze, die die Gäste in der Kabine gefasst hatten, wurden bereits in der 47. Minute wieder zerstört: Michael Abramczyk nahm eine Hereingabe direkt aus der Luft und traf zum 2:0. Auch nach dem 1:2, das Chris Schippers per Freistoß erzielte (66.), fehlte bei den Gästen die Überzeugung, dass beim Aufsteiger ein Punktgewinn möglich ist. Während die Hausherren verschwenderisch mit ihren Möglichkeiten umgingen, bot sich Vorwärts in der 75. Minute die Chance zum Ausgleich: Jannes ten Hagen brachte die Kugel auf Vorlage von David Heils auf das Beverner Tor, doch ein Abwehrspieler rettete wiederum auf der Linie. Für die Entscheidung sorgte schließlich Sebastian Sander, der sich im Kopfballduell durchsetzte und zum 3:1-Endstand traf (85.).

„Während sich der Gegner etwas zutraut, steht unsere Mannschaft im Moment völlig neben sich“, sagte Obmann Jürgen Menger. „Das war einfach schlecht“, fügte er enttäuscht hinzu.