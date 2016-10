WLAN in der Nordhorner City erweitert

Nordhorn. Durch den Ausbau verdoppelt sich die Nutzungsdauer gegenüber der dreieinhalbmonatigen Testphase. Das teilte Hildegard Greve von den NVB auf GN-Nachfrage mit.

„Das Angebot wird von den Grafschaftern sehr gut angenommen“, sagt Greve. Das zeige sich an den hohen Nutzerzahlen. Im Schnitt loggen sich derzeit täglich rund 700 Menschen ein. Mit über 1200 Nutzern wurde am Sonnabend des „Nordhorner Oktobers“ der bisherige Spitzenwert erreicht. „Damit sind wir allerdings auch an unsere technischen Grenzen gestoßen“, erklärt Greve.

Karte

„Nvb-fairnetzt“ war aufgrund der hohen Zugriffszahlen während des Fests vorübergehend nur noch bedingt nutzbar. Am Folgetag brach es kurzzeitig komplett zusammen. Nach NVB-Angaben war dies der einzige Ausfall während der vergangenen Monate. Die nächste Belastungsprobe steht jedoch bereits bevor: Während der „Afterworkpartys“ im Dezember rechnen die NVB erneut mit sehr hohen Zugriffszahlen.

Keine Beschwerden

„Das Netz lief generell seit dem Start sehr stabil, was uns auch die Nutzer bestätigt haben“, meint Greve. So habe es keine einzige Beschwerde gegeben. Die Erweiterung um dreißig Minuten sei kurzfristig erfolgt. Probleme ergaben sich nicht.

Wofür die Grafschafter das Angebot nutzen, wird von den NVB nicht erfasst. Greve betont, dass deshalb nur Vermutungen in Bezug auf das Nutzungsverhalten möglich seien. „Ich schätze, dass gerade die derzeitige Popularität des Handyspiels ,Pokémon Go‘ ein Grund für die hohen Zugriffszahlen ist.“ Gerade in der Innenstadt würden viele Jugendliche und junge Erwachsene die Handyapp nutzen. Während sich die Spielerzahl der App jedoch bereits verringert hat, ist das beim kostenlosen WLAN nicht der Fall.

Ein weiterer Ausbau der Nutzungsdauer ist nicht vorgesehen. „Mit einer Stunde orientieren wir uns am Wert, wie er auch in WLAN-Netzen anderer Städte üblich ist“, erklärt Greve. Die Dauer reiche aus, um beispielsweise während einer Shoppingtour in der Hauptstraße mit Freunden in Facebook zu chatten oder im Café die eigenen E-Mails auf dem Smartphone zu kontrollieren.

Um das Netz zu nutzen, ist eine einmalige Anmeldung mit einem Smartphone oder anderem Gerät nötig.