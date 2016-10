Warmes Herbstwetter verwöhnt Erntefest

Itterbeck. Neugierig machte die knappe Ankündigung „Gerichte essen, frischen Apfelsaft trinken“ auf der Homepage des Heimatvereins Itterbeck als Ankündigung zum vierten „Bunten Herbstfest“ auf dem Hof für Heimatpflege. Und so machten sich am Sonntag bei schönstem Herbstwetter viele Besucher von nah und fern auf den Weg nach Itterbeck, ließen sich an verschiedenen Ständen kulinarisch verwöhnen und verschafften sich einen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten des 240 Mitglieder zählenden Heimatvereins.

Karte

Mitglieder der „Garten-Schmiede“, einer Abteilung des Heimatvereins, boten an mehreren Ständen auf dem Gelände Leckereinen rund um die Zwiebel an. So konnten die Besucher von einer Zwiebelsuppe kosten, ein Stück Zwiebelkuchen genießen oder Zwiebelbaguette mit selbst gemachter Kräuterbutter probieren. Andere Vereinsmitglieder pressten frischen Apfelsaft und boten ihn den Besuchern zum Kosten an. Zudem nahmen die Gäste gerne die Gelegenheit wahr, sich nach einem ersten Herbstfest-Rundgang bei Kaffee und Kuchen im „Heimathof-Cafe“, auf der Terrasse oder im „Fietsenstop“ auszuruhen und mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen. Kinder nutzten die Möglichkeit, an verschiedenen Ständen mit diversen Herbstmaterialien ein „Herbstfest-Andenken“ zu basteln und mit nach Hause zu nehmen.

Doch es gab nicht nur reichlich zu schmecken und zu fühlen, sondern auch zu hören und zu sehen auf dem gesamten Gelände, wo die Sägemühle in Betrieb war, das Feuer in der Schmiede brannte und viele Landmaschinen ausgestellt waren. Zudem konnten die Besucher einen Blick in den Laden Boimann oder in der alten Schule das Klassenzimmer aus früheren Tagen und im Trauzimmer Gemälde der niederländischen Künstlerin Tineke Hulten besichtigen.

Am Ende des Tages zeigte sich Johann Büter, Vorsitzender des Heimatvereins, sehr zufrieden: „Es waren sehr viele Beucher da. Stolz bin ich auf das große ehrenamtliche Engagement der vielen Frauen und Männer unseres Vereins. Nur durch den Einsatz unserer Mitglieder war dieses gelungene Herbstfest in dieser Form erst möglich.“