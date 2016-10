Warnung vor möglichen Giftködern in Emsbüren

gn Emsbüren. Bei der Polizei Emsbüren sind in den vergangenen drei Wochen zwei Fälle angezeigt worden, in denen Hunde vergiftet wurden. Beide Hunde mussten nach der Aufnahme von Rattengift eingeschläfert werden. „Die Aufnahme des Giftes dürfte in der freien Natur erfolgt sein“, teilte die Polizei am Montag mit.

Hundebesitzer werden gebeten, besonders aufmerksam auf ihre Hunde zu achten und verdächtige Funde unverzüglich der Polizei mitzuteilen. Auch Spaziergänger werden gebeten, sich in Verdachtsfällen mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Wie die GN in der vergangenen Woche berichteten, gab es einen ähnlichen Fall in Schüttorf. „Auch hier wurde Giftköder ausgelegt“, schreibt die Polizei.

Karte

Hinweise nimmt die Polizei in Emsbüren 05903 214 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.