Weg ins Uelser Rathaus ist nicht barrierefrei

Uelsen. Der 79-jährige Jan Schipper nutzte am Montag die Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung des Rates der Samtgemeinde Uelsen, um seinem Unmut über die Barrieren Luft zu machen, die gehbehinderten Menschen den Zugang zum Rathaus erschweren. Bereits seit 2013 habe der Seniorenbeirat die Probleme angesprochen und Vorschläge für einen behindertengerechten Zugang gemacht. Im Jahr 2014 habe die Verwaltung mitgeteilt, dass eine Lösung aus finanziellen Gründen zu dem Zeitpunkt nicht möglich sei, im Jahr 2015 habe sich auch nichts getan. Zuletzt habe der Seniorenbeirat am 23. August dieses Jahres eine kostengünstige Lösung vorgeschlagen.

„Bis jetzt ist nichts geschehen“, sagte Jan Schipper am Ende seiner Ausführungen. Nicht einmal eine Schelle mit Sprechanlage gebe es für Gehbehinderte, um einen Mitarbeiter aus dem Rathaus zu bitten, die Tür für Gäste zu öffnen.

Es mangelt am Geld

„Es ist korrekt, was Herr Schipper sagt“, bekannte Verwaltungschef Herbert Koers zu Beginn seiner Antwort. Man habe sich im Rathaus Gedanken darüber gemacht, wie man den Umbau des Bürgerbüros im Innern des Gebäudes und einen behindertengerechten Zugang zum Rathaus realisieren könne. Bislang hätten für so eine kombinierte Lösung jedoch die finanziellen Mittel gefehlt und die Suche nach Möglichkeiten einer finanziellen Förderung von außen sei vergeblich gewesen. Es gebe Überlegungen, so Koers, den seitlichen oder den rückwärtigen Eingang des Rathauses mit einem automatischen Türöffner zu versehen.

